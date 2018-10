"Auf den Punkt und kritisch" - Miriam Sinno ist Gewinnerin von "Sky Sport Traumjob" powered by StepStone

Unterföhring (ots) -- Berlinerin setzte sich gegen fast 600 hochkarätige Bewerber ineinem umfassenden Auswahlprozess durch- Sky suchte in den letzten Monaten mit Unterstützung derOnline-Jobplattform StepStone junge Nachwuchstalente fürTätigkeit vor der Kamera bei Sky Sport- Gewinnerin winkt jetzt ein Job bei Sky SportUnterföhring, 29. Oktober 2018 - Miriam Sinno ist die Gewinnerinvon "Sky Sport Traumjob". In einem mehrstufigen Auswahlverfahrenhatte sich die Berlinerin gegen die drei anderen Finalisten und gegenfast 600 hochkarätige Bewerber durchgesetzt. Die siegreicheKandidatin erhält einen Arbeitsvertrag bei Sky Sport. MitUnterstützung der Job-Experten von StepStone hatte Sky einsportbegeistertes Nachwuchstalent für einen Traumjob vor der Kamerabei Sky Sport gesucht.Miriam Sinno ist 27 Jahre alt. Ihre berufliche Karriere startetedie Berlinerin bei Axel Springer, wo sie auch ein Volontariat imPrint- und Digital-Bereich absolvierte. Im Anschluss arbeitete siebei Bild.de als Moderatorin der täglichen Video-NachrichtensendungBild Daily. Bei Bild hatte das Nachwuchstalent auch ein eigenesFußball-Format entwickelt und moderiert. Zuletzt arbeitete Sinno alsRedakteurin und Reporterin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen.Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky: "DieEntscheidung ist uns nicht einfach gefallen. Die letzten vierKandidaten, jeweils zwei Frauen und zwei Männer, waren auf einemvergleichbar hohen Niveau. Ich bin froh, dass wir einen Siegergefunden haben, besser gesagt eine Siegerin. Mit Miriam Sinno hatdabei eine äußerst charismatische Kandidatin gewonnen - ein richtigguter Typ."Dr. Sebastian Dettmers, Geschäftsführer StepStone: "Wir beiStepStone helfen Menschen, einen Job zu finden, den sie lieben. Undich glaube, dass der Job bei Sky vor der Kamera genau solch einTraumjob ist. Am Ende hat sich Miriam mit ihrer authentischen Artdurchgesetzt."Der Siegerverkündung war ein umfassender Auswahlprozessvorausgegangen, den Sky Vermarkter Sky Media in enger Zusammenarbeitmit dem Sky Sport Team und unterstützt von StepStone intensivbegleitet hat. Bis Ende Mai hatten ambitionierte NachwuchstalenteGelegenheit, sich zu bewerben. Aus allen Bewerbungen reduzierte dieJury zunächst die Kandidaten auf eine Top 20, die sich in einer HomeChallenge beweisen mussten. In der nächsten Phase wurden die Top 10zu einem Workshop bei Sky eingeladen. Die Finalisten erhielten danneine Intensivschulung und mussten sich bei einer Aufzeichnung bei SkySport News HD beweisen. In regelmäßigen Rubriken auf Sky Sport NewsHD, auf sky.de sowie über die sozialen Medien hatte Sky denBewerbungsprozess redaktionell begleitet.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot vonStepStone ist mit mehr als 17 Millionen Besuchen im September 2018eines der meistgenutzten im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW).StepStone beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell