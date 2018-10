Atradius-Studie: Deutsche Unternehmen sehen Handelskrieg derzeit als größtes Geschäftsrisiko

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Für deutsche Unternehmen gibt es aktuell kein größeres Risikoals den Ausbruch eines internationalen Handelskrieges infolge derprotektionistischen Politik der US-Regierung. Das geht aus demaktuellen Zahlungsmoralbarometer Westeuropa von Atradius hervor.Im Rahmen der Studie hat der weltweit agierende Kreditversichererkleine und mittelständische Firmen sowie Großunternehmen inDeutschland nach den aus ihrer Sicht aktuell größten Gefahren fürihr Geschäft befragt. Zudem wollte Atradius wissen, ob TeilnehmerVeränderungen beim Zahlungsverhalten ihrer Firmenkunden inunmittelbarer Zukunft erwarten und welche Zahlungserfahrungen sie inden vergangenen zwölf Monaten gemacht haben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg )Auf die Frage, welches Risiko sie als derzeit größtes für ihrGeschäft erachten, gaben 55 % der deutschen Befragten an, dass sieeine Eskalation des internationalen Handelsstreits infolge desUS-Protektionismus am meisten fürchten. Nur in Dänemark (60 %) istdie Sorge laut Studie noch größer. Als weiteren Unsicherheitsfaktorsehen die deutschen Zahlungsmoralbarometer-Teilnehmer einefehlgeleitete Zinspolitik der US-Notenbank. Ein Abkühlen deschinesischen Wirtschaftswachstums und steigende geopolitische Risikenerachten hingegen nur wenige deutsche Befragte als Risiko.Stagnation bei der Forderungslaufzeit erwartetDie zunehmenden Unsicherheiten im internationalen Handel sowieverhaltene Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum im nächstenJahr dämpfen auch die Erwartungen der deutschen Unternehmen in Bezugauf das Zahlungsverhalten ihrer Abnehmer im In- und Ausland. 68 % derBefragten gaben an, dass sie keine Verbesserung ihrerForderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, kurz DSO) in denkommenden zwölf Monaten erwarten, 19 % gehen von einerVerschlechterung aus."Der Export ist der Motor der deutschen Wirtschaft, und dieHandelspolitik der USA, des größten Abnehmers deutscher Waren undDienstleister, ein wichtiger Faktor hierfür", sagt Dr. Thomas Langen,Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa vonAtradius. "Angesichts der derzeit wachsenden Unsicherheiten fürinternationale Geschäftstätigkeiten wird Forderungsschutz immerwichtiger für den Erfolg exportorientierter Unternehmen. Mit einerKreditversicherung können Firmen ihren Abnehmern auch in unsicherenZeiten Zahlungsziele einräumen, ohne den Risiken einesForderungsausfalls ausgesetzt zu sein. So verbessern Firmen ihreVerhandlungsposition im internationalen Wettbewerb und sichernlangfristig ihren Erfolg."Jedes vierte deutsche Unternehmen: Einnahmeeinbußen wegen späterZahlungenNach ihren Zahlungserfahrungen in den vergangenen zwölf Monatenbefragt, gaben mehr als 60 % der deutschen Unternehmen an, dass ihrGeschäft aufgrund verspäteter Rechnungsbegleichungen durchFirmenkunden beeinträchtigt war. Jedes vierte deutsche Unternehmenmusste im selben Zeitraum sogar Umsatzeinbußen aufgrund zu langerAußenstände hinnehmen. Unter allen Ländern, in denen derinternationale Kreditversicherer die aktuelle Umfrage durchgeführthat, liegt dieser Wert nur bei griechischen Lieferanten undDienstleistern höher (30 %).Bausektor weiter mit schlechtester ZahlungsmoralDie für deutsche Unternehmen schlechteste Zahlungsmoral weist -wie auch in den vergangenen Studien - der Bausektor auf. ImDurchschnitt wurden Rechnungen aus dieser Branche erst 16 Tage nachFälligkeitsdatum beglichen. Als Gründe hierfür gaben die Befragtenmangelnde Liquidität bei ihren Kunden an und die Nutzung von offenenRechnungen als Finanzierungsmittel. Trotz der weiterhin gutenAuftragslage im deutschen Baugewerbe bleiben die Erwartungen derLieferanten und Dienstleister in Bezug auf die Zahlungsmoralverhalten: 62 % erwarten keine Verbesserung im Zahlungsverhaltenihrer Abnehmer aus der Baubranche, 29 % rechnen gar mit einerVerschlechterung.Das aktuelle Atradius-Zahlungsmoralbarometer für WesteuropaAtradius erhebt mit seinem Zahlungsmoralbarometer für Westeuropajedes Jahr Informationen über das Zahlungsverhalten im Firmengeschäftin 13 Ländern. Für die aktuelle Ausgabe wurden rund 3.000 Unternehmenin Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland,Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden,Schweiz und Spanien zu den Zahlungserfahrungen und -erwartungen sowieMaßnahmen im Forderungsmanagement mit ihren Kunden im In- und Auslandbefragt. Die komplette Studie kann unter http://www.atradius.de imMenüpunkt Publikationen heruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenenKreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützenUnternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Warenund Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der GrupoCatalana Occidente (GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanienund einer der größten Kreditversicherer der Welt. 