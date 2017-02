Ankündigung der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und dem Ende des Geschäftsjahres 2016

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) -Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA)Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir am Freitag,dem 24. Februar 2017 um 8:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten,um unsere Ergebnisse aus dem vierten Quartal und dem Geschäftsjahrmit Ende zum 31. Dezember 2016 zu besprechen. Die Telefonkonferenzwird von Chief Executive Officer Don Walker geleitet. DieEinwahlnummer für diese Telefonkonferenz lautet +1-800-954-0695. FürAnrufer aus Übersee gilt die folgende Einwahlnummer: +1-416-981-9009.Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn derKonferenz ein. Wir werden die Telefonkonferenz auch live aufhttp://www.magna.com übertragen. Die Vortragsunterlagen werden amFreitagmorgen noch vor Konferenzbeginn auf unserer Website verfügbarsein.Wer zu dem angesetzten Konferenztermin verhindert ist, hat dieMöglichkeit, sich unter den folgenden Rufnummern die Aufzeichnunganzuhören:Nordamerika - +1-800-558-5253 und Übersee +1-416-626-4100 (dieReservierungsnummer ist 21846386) und die Aufzeichnung wird bis zum3. März 2017 bereitstehen.ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President,Investor Relations, louis.tonelli@magna.com, +1-905-726-7035;ANSPRECHPARTNERIN FÜR DIE TELEFONKONFERENZ: Nancy Hansford, ExecutiveAssistant, Investor Relations, nancy.hansford@magna.com ,+1-905-726-7108Original-Content von: Magna International Inc., übermittelt durch news aktuell