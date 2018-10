AmazonSmile: Weltweit schon 100 Millionen Dollar an soziale Organisationen gezahlt

Luxemburg (ots) -- Hunderttausende soziale Organisationen haben weltweit bereitsvon der finanziellen Unterstützung durch AmazonSmile profitiert.- Als Dankeschön an alle AmazonSmile Kunden verzehnfacht Amazondie finanzielle Unterstützung für teilnehmende sozialeOrganisationen vom 29. Oktober bis 2. November 2018.- Kunden in Deutschland und Österreich können aus rund 14.000teilnehmenden Organisationen eine auswählen, an die Amazon beijedem qualifizierten Einkauf über smile.amazon.de odersmile.amazon.at im Aktionszeitraum 5% des Einkaufspreisesweitergibt.Amazon hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen über dasProgramm AmazonSmile seit 2013 mehr als 100 Millionen US-Dollar ansoziale Organisationen in den USA, Deutschland und im VereinigtenKönigreich weitergegeben hat. Kurz vor dem zweiten Geburtstag vonAmazonSmile in Deutschland und Österreich hat Amazon bereits über 2,8Millionen Euro (ca. 3,2 Millionen US-Dollar) an Organisationen inbeiden Ländern überwiesen.AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, bei jedem Einkaufüber Amazon einer sozialen Organisation ihrer Wahl etwas Gutes zu tun- ohne zusätzliche Kosten für Kunden oder Organisationen. Kundenerfahren auf smile.amazon.de das identische Shopping-Erlebnis, dassie von Amazon kennen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Amazoneinen Teil der Einkaufssumme aus eigener Tasche der vom Kundengewählten sozialen Organisation zuweist.Um den Kunden für den erreichten Meilenstein zu danken,verzehnfacht AmazonSmile den Anteil der Einkaufssumme, denteilnehmende Organisationen über das Programm erhalten. Für Einkäufezwischen dem 29. Oktober und 2. November 2018 gibt Amazon bei jedemqualifizierten Einkauf über smile.amazon.de 5% - statt wie gewohnt0,5% - der Einkaufssumme an eine vom Kunden gewählte und teilnehmendeOrganisation weiter."Hunderttausende von sozialen Organisationen konnten ihrewertvolle Arbeit dank der finanziellen Unterstützung, die sie überAmazonSmile erhalten haben, ausbauen. Wir möchten uns bei Kundenbedanken, die bei jedem Einkauf wichtige Anliegen unterstützen", sagtJeff Wilke, Amazon CEO Worldwide Consumer. "Wir freuen uns über daspositive Feedback von Kunden, die es schätzen, eine einfacheMöglichkeit zu haben, der sozialen Organisation ihrer Wahl etwasGutes zu tun."Kunden in Deutschland und Österreich können aus rund 14.000teilnehmenden Organisationen wählen. Neben kleinenKulturorganisationen, Tierheimen oder Sportvereinen nehmen auchnational und international agierende Organisationen wie WWFDeutschland, die UNO-Flüchtlingshilfe, das Deutsche Rote Kreuz oderSave the Children an AmazonSmile teil."Als gemeinnützige Organisation sind wir immer auf der Suche nachneuen, unkomplizierten Möglichkeiten, wie Menschen unsere humanitäreArbeit unterstützen können. Daher hat uns die Idee gleich gefallen,dass Kunden beim Einkauf über AmazonSmile einer sozialen Organisationihrer Wahl etwas Gutes tun können - ohne dafür selbst mehr zubezahlen", sagt Nina Greb, Koordinatorin für Marketing undKooperationen beim Deutschen Roten Kreuz e.V."Save the Children arbeitet weltweit mit starken Partnernzusammen, um Kinderleben nachhaltig zu verbessern. Durch Partner wieAmazonSmile können wir so noch mehr Menschen erreichen und unsgemeinsam für Kinderrechte engagieren. So konnten wir im vergangenenJahr durch die Unterstützung der AmazonSmile Kunden sechs Wochen langein Stabilisationszentrum in Niger für mangelernährte Kinder und ihreMütter finanzieren. Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz - egal, wo esgeboren ist", erläutert Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Savethe Children Deutschland e.V.Um beim nächsten Einkauf ihrer Lieblingsorganisation etwas Guteszu tun, besuchen Kunden smile.amazon.de. Um mehr über AmazonSmile zuerfahren, besuchen Sie smile.amazon.de/about.Mehr über die Sonderaktion gibt es hier(https://www.amazon.de/b?node=11601205031).Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Mehr Informationen auf Day One, dem Amazon Unternehmensblogblog.aboutamazon.de und auf Twitter unter @AmazonNewsDE.Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deAmazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.lSociété à responsabilité limitée5 Rue PlaetisL-2338 LuxembourgPhone: (+352) 26 73 30 00Fax: (+352) 26 73 33 32Registriert in Luxemburg RCS LuxemburgRegisternummer: B-101818Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell