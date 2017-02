Allianz: Kursturbulenzen voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Allianz-Aktie korreliert stark positiv mit dem Gesamtmarkt. Profitieren konnte der Wert vor allem von steigenden Zinsen im Anleihesegment. Steigende Zinsen haben sich bereits vor der Wahl Trumps zum US-Präsidenten abgezeichnet. Der Trend wurde allerdings durch Erwartungen an eine mit Fiskalmaßnahmen zusammenhängenden Inflation zusätzlich angeheizt. US-Banken verzeichneten vor allem aufgrund steigender Umsätze im Anleihehandel solide Quartalszahlen. Auch die Allianz-Tochter Pimco dürfte davon profitiert haben.

Marktkorrektur wird nicht mehr lange auf sich warten lassen

Da der Finanzsektor nun aber sehr heiß gelaufen ist, wird eine Marktkorrektur immer wahrscheinlicher. Die Allianz-Aktie wird sich dem nicht entziehen können. Die ersten Schwächesignale waren bereits in der letzten Woche zu erkennen. Wir haben darüber berichtet, dass die Aktie auf Wochenbasis unterhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends geschlossen hat. In dieser Woche setzt sich der Trendbruch fort. Eine gesunde Korrektur muss noch nicht übermäßig Sorgen machen, vor allem weil die Allianz-Aktie markttechnisch gut unterstützt ist. Als erste relevante Unterstützung kann daher der 100-Wochendurchschnitt ins Auge gefasst werden. Er verläuft aktuell bei 145,90 Euro je Aktie.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse