AllTrails® erwirbt GPSies, die deutsche App zur Tourenplanung

Die Übernahme stärkt die globale Markenpräsenz und erweitert daseuropäische StreckennetzSan Francisco (ots/PRNewswire) - AllTrails (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2531162-1&h=1500732996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2531162-1%26h%3D965458633%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alltrails.com%252F%26a%3DAllTrails&a=%C2%A0AllTrails), der vertrauenswürdigste und am meisten verwendete digitaleTourenplaner, gab heute die Übernahme der deutschenOutdoor-Freizeitplattform GPSies bekannt. Der Deal verbessert dieStreckenabdeckung von AllTrails in ganz Europa und stärkt seinePosition als umfassendste globale Ressource für Freizeitaktivitätenim Freien.Seit seiner Gründung im Jahr 2006 unterstützt das UnternehmenGPSies die Freizeitaktivitäten von Wanderern, Spaziergängern undRadfahrern quer durch die EU mit einer robusten, benutzergeneriertenBibliothek, die GPS-Aufzeichnungen sowie ein leistungsfähiges Toolzur Streckenplanung und maßgeschneiderte Karten zum Downloadeninkludiert. "Wir freuen uns sehr, nun mit AllTrails zusammenarbeitenzu dürfen, um unser gemeinsames Ziel, das darin besteht, Menschen beiihren Outdoor-Aktivitäten zu unterstützen, weiterzuverfolgen", sagteKlaus Bechtold, CEO von GPSies. "Gemeinsam können wir einemwachsenden Publikum, das mehr Zeit in der Natur verbringen möchte,nun noch mehr Routen, Dienstleistungen und Informationen anbieten."Als Teil der Bemühungen des Unternehmens, Trail-Besucher auf derganzen Welt besser zu bedienen, hat AllTrails vor Kurzem übersetzteVersionen seiner mobilen Apps und Websites auf den Markt gebracht,die alle Inhalte nun auch in deutscher, französischer und spanischerSprache verfügbar machen."Aktivität im Freien ist für uns alle gesund und verbessert daskörperliche und geistige Wohlbefinden", sagt Jade Van Doren, CEO vonAllTrails. "Durch den weiteren Ausbau unserer Präsenz in Europaerfüllen wir nicht nur unser Ziel, den Zugang zur Natur für Menschenleichter und sicherer zu gestalten, sondern auch die Gesundheit derMenschen positiv zu beeinflussen."GPSies ist die vierte Akquisition von AllTrails; im Juli 2019 hatdas Unternehmen Trails.com, im April 2019 die Trails-App iFootpathaus dem Vereinigten Königreich und im Jahr 2016 EveryTrail erworben.Das Unternehmen erhielt im Oktober 2018 einen Investitionszuschussvon 75 Millionen US-Dollar von Spectrum Equity, mit dem man diePräsenz in Übersee ausbauen und insgesamt die Streckendaten erweiternmöchte.Informationen zu AllTrailsAllTrails hilft Menschen dabei, die Natur zu erkunden - mit dergrößten Sammlung an detaillierten, manuell kuratierten Routenkartensowie mithilfe von Rezensionen und Fotos aus seiner Community, dieüber 10 Millionen Wanderer, Mountainbiker und Trailläufer umfasst.AllTrails ist die Nummer 1 unter den Outdoor-Apps für iOS undAndroid, mit mehr als 15 Millionen Mobil-Downloads und einerReichweite von 47 Millionen Benutzern pro Jahr, die überalltrails.com, den App-Store und Google Play auf das Systemzugreifen.Weitere Informationen zu AllTrails oder die mobile App vonAllTrails auf iOS oder Android erhalten Sie über press@alltrails.com.