Rastatt (ots) -Nach einer zehnjährigen Show-Abstinenz standen Alice und EllenKessler im "Silvesterstadl" der ARD zum ersten Mal wieder auf derBühne - und zeigten sich dabei trotz ihrer 80 Jahre fit wie eh undje. "Zipperlein kennen wir nicht. Gesundheitlich geht es uns zumGlück wunderbar. Aber um mit 80 noch fit und gelenkig zu bleiben,muss man natürlich etwas tun", sagen die berühmten Zwillinge in einemExklusiv-Interview der Musikzeitschrift MEINE MELODIE (2/2017; EVT:26. Januar). Die beiden leben zusammen in ihrem Haus in Grünwald beiMünchen und machen jeden zweiten Tag ein strammes Training von 40Minuten. "Gymnastik, Stretching, Ausdauer. Wir wechseln uns damit ab,weil wir nur eine Sprossenwand zu Hause haben und sonst eine von unsimmer auf die andere warten müsste. Während die eine von uns imKeller trainiert, kocht die andere", erzählen die Show-Stars undbetonen, dass sogar der Spagat noch klappt."Wir haben uns unser Leben lang bewegt, der Sport ist sehr wichtigfür uns", erklären die Kessler-Zwillinge weiter und ermuntern alle,es ihnen gleichzutun: "Sport ist keine Frage des Alters. Man kannauch noch in höherem Alter damit anfangen." Alice und Ellen Kesslerhaben bereits mit sechs Jahren Ballettunterricht bekommen. 1955wurden sie für das Pariser "Lido" entdeckt und starteten gleichzeitigihre Film- und Show-Karriere in Deutschland. Zu den Höhepunkten ihrerLaufbahn gehörten Auftritte mit Frank Sinatra und Dean Martin in LasVegas. "Wir haben an beide tolle Erinnerungen", sagen sie in "MEINEMELODIE" und betonen: "Wir sind sehr dankbar, dass wir so vielerleben durften. Und vor allem, dass wir es im Doppelpack erlebendurften." Hinweis:Diese Meldung ist unter Nennung der Quellenangabe 'Meine Melodie'zur Veröffentlichung frei.