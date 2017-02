Aktuelle Gesetzeslage zur Versorgung völlig ausreichend

Berlin (ots) -Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz - ApoG) regelt ganzklar den NotfallBVDVA schlägt Strukturfonds zur Notfallversorgung vorDas weiterhin von Teilen der Politik geforderte Versandverbot fürverschreibungspflichte Arzneimittel (RX) wird in erster Linie mit demErhalt der flächendeckenden Versorgung mit Arzneimitteln begründet.Zur Sicherstellung der Versorgung hat der BVDVA bereits einigekonstruktive Vorschläge unterbreitet, die auch Eingang in dieDiskussion gefunden haben. Allerdings: Die aktuelle Gesetzeslage istschon heute völlig klar mit Blick auf mögliche Versorgungsengpässe inländlichen Gebieten.Die Paragraphen 16 und 17 des ApoG regeln den möglichen Notfall:Laut §16 kann eine Apotheke auf Antrag eine Zweigapotheke eröffnen,um die Versorgung sicherzustellen. Im §17 wird sogar die Kommune indie Lage versetzt, spätestens nach sechs Monaten bei Erkennung einesNotstandes einen Apothekendienst einzurichten."Wir sind sehr erstaunt, mit welcher Beharrlichkeit dasBundesgesundheitsministerium den Schutz der flächendeckendenVersorgung als Begründung des vorgelegten Gesetzentwurfes anführt,obwohl das Thema im Apothekengesetz bereits eindeutig geregelt ist",sagt Christian Buse, Vorsitzender des BVDVA. "Wenn überhaupt, dannsollte man über die Finanzierung dieser Notfallversorgung sprechen.Hierzu schlägt der BVDVA vor, dass der Nacht- und Notdienstfondszusätzlich mit einem kleinen Cent-Betrag je abgegebener RX-Packungvon den Apotheken gespeist wird. So wird dieser Fond von einem reinenNacht- und Notdienstfond schrittweise in Richtung eineszukunftsfähigen Strukturfonds entwickelt. Wenn es am Jahresende zukeiner entsprechenden "Not"-Apotheke gekommen ist, fließt das Geld andie Apotheken zurück und verbleibt somit im System", erläutert Buseden möglichen und einfachen Weg.Pressekontakt:Rückfragen: presse(at)bvdva.de - Udo Sonnenberg |http://www.bvdva.de/aktuelles/presseTel.: 030 8471 2268 55Pressematerial (Logos, Fotos, Grafiken):http://www.bvdva.de/veroeffentlichungen/fotodatenbankOriginal-Content von: BVDVA Bundesverband Deutscher Versandapotheken, übermittelt durch news aktuell