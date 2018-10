Aktien New York: Wall Street erholt sich von jüngstem Kursrutsch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag zur Erholung angesetzt.



Die wichtigsten Aktienindizes zogen zu Wochenbeginn an.

Nach einem Wochenverlust von gut drei Prozent im US-Leitindex Dow Jones Industrial und an der technologielastigen Nasdaq sieht Marktexperte Craig Erlam vom Handelshaus Oanda wieder einen leicht zunehmenden Risikoappetit. Allzu euphorisch wollte sich der Experte aber nicht äußern: "Ich bin weit davon entfernt darauf zu vertrauen, dass wir das Tal der Tränen schon durchschritten haben". Die nächsten Wochen könnten genauso turbulent verlaufen wie die vorangegangenen.