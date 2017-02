Aeterna Zentaris: Die Hoffnungen ruhen auf zwei Neuentwicklungen!

Liebe Leser,

bei dem biopharmazeutischen Unternehmen Aeterna Zentaris mit Sitz in Charleston, South Carolina, werden derzeit große Hoffnungen in zwei Neuentwicklungen gesetzt. Diese beiden Medikamente haben in den bisherigen Testreihen gut abgeschnitten und müssen jetzt die finalen Tests überstehen, um dem Unternehmen den erhofften Erfolg zu verschaffen.

Zwei heiße Entwicklungskandidaten

Aeterna-Boss David Dodd setzt, so berichtet das Online-Portal InsiderMonkey, große Hoffnungen auf den kommerziellen Vertrieb der beiden Phase-3-Produktkandidaten, die derzeit von Aeterna entwickelt werden.

Macrilen ist ein Medikament, mit dessen Hilfe sich bei Erwachsenen ein Mangel an Wachstumshormonen feststellen lässt. Laut dem Aeternas-CEO lieferte das Mittel in den klinischen Studien bisher erstklassige Ergebnisse. Beim zweiten vielversprechenden Medikament aus der Aeterna-Forschung handelt es sich um Zoptrex. Die Arznei soll zur Behandlung von Gebärmutterkrebs im fortgeschrittenen Stadium eingesetzt werden.

Von beiden Medikamenten erhofft sich das US-amerikanische Unternehmen große Erfolge. Der Analyst Jeffrey Kraws von Crystal Research Associates traut Zoptrex gar zu, für Umsätze in Millionenhöhe, wenn nicht sogar in Milliardenhöhe sorgen zu können. Insbesondere Macrilen könnte sich aufgrund seiner Preisflexibilität schnell durchsetzen und bei Aeterna Zentaris für volle Kassen sorgen.

Angesichts dieser Aussichten werden bereits investierte Anleger wohl an ihren Anteilsscheinen festhalten. Denn eine erfolgreiche Markteinführung beider Medikamente würde unweigerlich zu einem Kursfeuerwerk führen.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

