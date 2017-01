ASB-Helfer kehren aus Katastrophengebiet in Haiti zurück - Erfolgreicher Einsatz gegen die Cholera (FOTO)

Köln (ots) -Zehn Tage lang haben sie Wasserfilter aufgebaut, Trinkwasseraufbereitet und einheimische Helfer geschult: Nun kehrt dasachtköpfige ASB-Team aus Haiti zurück. "Auch Monate nach HurrikanMatthew sind viele abgelegene Dörfer im Süden Haitis dringend aufHilfe und insbesondere auf sauberes Trinkwasser angewiesen",berichtet Einsatzleiter Alexander Mauz. Unter den deutschen Helfernwaren auch sechs ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus demFAST-Team, der Schnelleinsatzgruppe des ASB für Auslandseinsätze."Wir haben in der besonders betroffenen Region zwischen Saint Louisdu Sud, Saint Jean du Sud und Tiburon insgesamt 12 Filteranlagenaufgebaut. Jede von ihnen versorgt täglich rund 1.000 Menschen mitTrinkwasser."Sauberes, keimfreies Wasser ist eine der wichtigsten Maßnahmen imKampf gegen die Cholera. "Unsere Anlagen sind einfach zu warten undhalten viele Jahre lang", erklärt Alexander Mauz. Das ASB-Team hatdaher einheimische Helfer in der Nutzung und Wartung der Anlagengeschult. So können die Wasserfilter in Zukunft dauerhaft von denMenschen in abgelegenen Dörfern genutzt werden.Der ASB baut im Katastrophengebiet nicht nurTrinkwasserfilteranlagen, sondern deckt Dächer von Häusern und hilftden Menschen beim Wiederaufbau ihrer Existenzgrundlage. "VieleFamilien haben beim Hurrikan nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihreGärten und Felder verloren und müssen ganz von vorn beginnen. Wirhelfen ihnen, bis sie sich wieder selbst versorgen können."Hinweis für Medienvertreter: Zum Team gehörten Helfer aus Köln,Frankfurt, Oberstdorf, Tübingen, Worms und Würzburg. Sie alle stehenfür Interviews zur Verfügung. Bild und Video-Material kann auf Wunschzur Verfügung gestellt werden.Wir helfen hier und jetzt. Der ASB ist als Wohlfahrtsverband undHilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfenallen Menschen - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen,nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mehr als eine MillionMenschen bundes-weit- unterstützen den gemeinnützigen Verein durchihre Mitgliedschaft. Parallel zu seinen Aufgaben im Rettungsdienst -von der Notfallrettung bis zum Katastrophenschutz - engagiert sichder ASB in der Altenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, den Hilfenfür Menschen mit Behinderung, der Auslandshilfe sowie der Aus- undWeiterbildung Erwachsener. Wir helfen schnell und ohne Umwege allen,die unsere Unterstützung benötigen.Pressekontakt:ASB-Pressestelle, Esther Finis, E-Mail: e.finis@asb.de, Telefon 0221/ 47605-371.Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell