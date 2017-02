AKTIE IM FOKUS: Problem bei Wolfspeed-Übernahme irritiert Infineon-Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das drohende Scheitern einer wichtigen Übernahme in den USA hat der Kursrally des Chipkonzerns Infineon am Donnerstag einen Schlag versetzt.



Ein Aus für den millionenschweren Kauf von Wolfspeed wäre nach Einschätzung des Analysten Harald Schnitzer von der DZ Bank ein Rückschlag für den Dax-Konzern . Angesichts der Sicherheitsbedenken der US-Behörden werde es vermutlich nichts mit der Akquisition. Der Infineon-Kurs knickte am späten Vormittag um 3,99 Prozent auf 16,705 Euro ein. Das bedeutete einen der letzten Plätze im deutschen Leitindex Dax, der sich knapp im Plus hielt.

Zwar hatten in den vergangenen Tagen schon einige Anleger den zuvor starken Lauf der Papiere genutzt, um Kasse zu machen. Grundsätzlich war die Stimmung zuletzt aber gut. Erst Anfang Februar hatte Infineon mit Geschäftszahlen überzeugt: Die Papiere kletterten in der Folge auf den höchsten Stand seit fast 15 Jahren. Allein seit dem Zwischentief vor rund einem Jahr hatten sie damit mehr als 70 Prozent gewonnen. Neben Übernahmefantasien in der Halbleiterbranche hatten die Aktien stark von gut laufenden Geschäften mit Autobauern profitiert. So ist die Nachfrage nach Chips, etwa für Fahrerassistenzsysteme, oder die zunehmende Vernetzung hoch.

Mit Wolfspeed hätte Infineon nun dem Analysten Schnitzer zufolge über das umfassendste Portfolio von Verbindungshalbleitern verfügt und seine Position als führender Anbieter von Leistungshalbleitern und Hochfrequenz-Leistungsbauelementen für wichtige Wachstumsmärkte gestärkt. Dazu zählt er die Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie die Mobilfunkinfrastruktur der nächsten Generation für das Internet der Dinge (IoT).