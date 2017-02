AIDA Cruises erweitert Angebot an nachhaltigen Landausflügen / Auf neuen Ausflügen in der Karibik können sich Gäste sozial engagieren oder einen eigenen Beitrag zur Erhaltung der Natur leisten (FOTO)

Rostock (ots) -AIDA Cruises weitet sein Angebot an nachhaltigen Landausflügenaus. Unter dem Motto "Handeln Sie jetzt und erhalten Sie dasParadies" können Gäste ab sofort drei neue Exkursionen, darunter zweiAusflugsangebote der Carnival Corporation Marke fathom fürsozialverträgliches Reisen, in der Karibik buchen.Reisende haben so die Möglichkeit, Land und Leute auf einerpersönlicheren Ebene kennenzulernen und gleichzeitig einen Beitragzum Klimaschutz zu leisten. Ob Bäume pflanzen, Schokolade herstellenoder Samen setzen - das Angebot umfasst sowohl Projekte zumWiederaufbau und Erhalt der Natur in den Urlaubsregionen als auchMaßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Unterstützung derMenschen vor Ort."Mit diesen neuen Angeboten möchten wir unseren Gästen dieGelegenheit geben, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen sowiewirtschaftliche und soziale Entwicklungshilfe zu leisten", sagt FrankBönsch, Director Shore Excursions AIDA Cruises. "Als Reederei gebenwir auf diese Weise einen kleinen Beitrag an die Länder zurück, indenen wir dankenswerterweise Gast sein dürfen."In den verschiedenen Projekten werden Gäste aktiv für lokaleOrganisationen tätig und helfen, soziale Projekte undUmweltinitiativen voranzutreiben. Auf Santa Lucia beispielsweiseerfahren die Teilnehmer mehr über den Schutz des Regenwaldes undpflanzen eigene Bäume, um die Ursprünglichkeit der Karibik fürkünftige Generationen zu erhalten. In der Region um Amber Cove(Dominikanische Republik) steht Kakao in all seinen Facetten imVordergrund. Passagiere begegnen Einheimischen, unterstützen dieGemeinde bei der Kultivierung und Ernte von Kakaopflanzen und bauenso eine ganz eigene Beziehung zu der Destination auf.AIDA Cruises bietet weltweit mehr als 150 nachhaltige Erlebnissean. Die Auswahl erfolgt nach gemeinsam mit derNachhaltigkeitsinitiative Futouris e.V. entwickelten einheitlichenKriterien. Alle Angebote, welche die sozialen, ökologischen undkulturellen Standards erfüllen, sind mit einem Baum-Symbol besondersgekennzeichnet.Das Angebot an neuen, naturnahen Ausflügen wird ab sofort Schrittfür Schritt auf alle AIDA Destinationen weltweit ausgedehnt.Beispiele für umweltfreundliche und sozialverträgliche Ausflügein der Karibik:St. Lucia (AIDA Cruises)Jeepfahrt ins Regenwaldreservat von Morne Bois Den, Aufenthalt mitErklärungen zu Region und Umweltprojekt sowie Möglichkeit, selbstBäume zu pflanzen.Dauer: ca. 5 hAmber Cove (fathom)Besuch der Altamira Schokoladenmanufaktur, Unterstützung beimSortieren, Schälen und Schmelzen der Kakaobohnen und Gelegenheitzur Mithilfe bei der Bohnenernte. Dauer: ca. 5 hPressekontakt:Hansjörg Kunze,Vice President Communication & SustainabilityAIDA CruisesTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Email: presse@aida.dehttp://www.aida.de/Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell