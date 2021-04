ACADIA Pharmaceuticals: Steigt ihnen das Wasser zu Kopf?

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:ACAD) geriet am Montag unter Druck, nachdem die Food and Drug Administration (FDA) den Antrag auf eine Zulassungserweiterung für das Demenzmedikament abgelehnt hatte.

Die Acadia-Analysten

Goldman Sachs-Analyst Salveen Richter stufte die Acadia-Aktie von “Buy” auf “Neutral” ab und senkte das Kursziel von 73 auf 25 US-Dollar.

Mizuho Securities-Analyst Vamil Divan stufte die Aktie ebenfalls von Buy auf Neutral ab und senkte



