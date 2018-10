Mainz (ots) -Donnerstag, 1. November 2018, ab 6.20 UhrErstausstrahlungenOrte, die Geschichte schrieben und Kulturen prägten, stellt 3satam Donnerstag, 1. November 2018, vor. Von 6.20 Uhr an reist 3sat anseinem Thementag "In 24 Stunden um die Welt" in vielenDokumentationen zu UNESCO-Welterbestätten rund um den Globus.Basisstation der Weltreise ist das Traditionssegelschiff "SantaBarbara Anna" in Rostock und Warnemünde. Von hier aus führtModeratorin Susanne Gebhardt durch den Tag.Den Auftakt macht um 6.20 Uhr die Dokumentation "Element Wasser":Von Lunenburg an der kanadischen Atlantikküste über das Donaudeltaund das Wattenmeer bis zum Geirangerfjord in Westnorwegen zeigt derFilm die einzigartigen Landschaften und das Leben der Menschen vorOrt. Von der Ostsee über das finnische Rauma bis nach SanktPetersburg geht es ab 7.15 Uhr in "Rund um die Ostsee". Im Anschlussab 9.45 Uhr blickt die Dokumentation "Die Hanse" auf einebeispiellose Wirtschaftsgeschichte vergangener Zeiten. In Rostocktrifft Susanne Gebhardt auf die ehrenamtliche Stadtführerin ConstanzeStuchly, die ihr Rostock vorstellt und so einiges aus der bewegtenGeschichte der Stadt zu erzählen weiß. Am Mittag geht es mit denDokumentationen "Seefahrer des Orients" (12.10 Uhr), "SeefahrernationPortugal" (14.10 Uhr) und "Handelswege übers Meer" (16.40 Uhr)weiter. Ab 18.10 Uhr stellt 3sat "Naturparadiese" und ihre Menschenunter anderem in Kanada, Kamtschatka, Sardinien, Irland und Japanvor. Und in der Robben-Forschungsstation in Warnemünde bekommtSusanne Gebhardt einen Einblick, wie dort mit den Tieren gearbeitetwird. Um 20.15 Uhr stellt 3sat in "Naturerbe in Gefahr" das GreatBarrier Reef, das Bikini-Atoll, die Everglades, Wrangel Island undden Ilulissat-Eisfjord vor.Seit 2009 nimmt 3sat am Thementag "In 24 Stunden um die Welt"seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf Weltreise: rund um denGlobus, an Orte, die Geschichte geschrieben und Kulturen geprägthaben, die altes Wissen und Natur bewahren und deshalb von der UNESCOzu Welterbestätten ernannt wurden.Weitere Informationen zum Thementag im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/LNF/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://ly.zdf.de/X15/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell