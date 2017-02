3sat-Doku über die geheime Welt der Mikroorganismen im menschlichen Körper

Mainz (ots) - Mittwoch, 15. Februar 2017, 20.15 UhrErstausstrahlungBakterien, Pilze und Viren bilden das Mikrobiom, und sein Zustandentscheidet maßgeblich über die Gesundheit des Menschen. Mitmodernster Technik wird dieses geheimnisvolle "Organ" nun erforscht.Die Dokumentation "Wunderwaffe Mikrobiom. Kleine Helfer - großeWirkung" von Marlies Faulend und Kurt Langbein, am Mittwoch, 15.Februar, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung in 3sat zu sehen, gibtEinblick in den aktuellen Stand der Wissenschaft.In und auf dem Körper leben mehr Mikroorganismen als der KörperZellen hat. Und diese Mikroorganismen sind bei jedem Menschenindividuell. Sie organisieren einen Großteil der Immunabwehr,schützen die Haut und kommunizieren mit dem Gehirn. Vor allem aberermöglichen sie als Darmflora den Stoffwechsel. Während in derTraditionellen Chinesischen Medizin "die Mitte" des Menschen seitjeher eine große Rolle spielt, interessiert sich die medizinischeForschung der westlichen Industrienationen erst seit den letztenJahren für die Bedeutung des Mikrobioms. Noch steht die Wissenschaftbei Erforschung, Behandlungen und Therapien ganz am Anfang.Inzwischen aber weiß man, dass es vor allem auf die Ernährungankommt: Einseitige Essgewohnheiten schwächen dieWiderstandsfähigkeit und die Stabilität des Mikrobioms. Nichtpasteurisierte Lebensmittel wie Rohmilch, stichfester Joghurt undSauerkraut können - im Gegensatz zu Fertigprodukten - das Mikrobiomim Darm verbessern.Hinweis für Journalisten: Weitere Informationen und denVideo-Stream zur Dokumentation finden Sie unter https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/wunderwaffe-mikrobiom/Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satMarion Leibrecht+49 (0) 6131 7016478Leibrecht.M@3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell