10 Jahre Erfahrung: MDM GROUP AG zieht Börsengang vor

Meggen (ots) - Langjährige Erfahrung macht sich bezahlt. Seitmittlerweile 10 Jahren agiert die MDM Group AG aus der Schweizerfolgreich im Warenhandel. Nach einer eingehenden Prüfung derOptionen zur Wachstumsfinanzierung hat das Handelsunternehmen dasMarktumfeld für einen vorzeitigen Börsengang als günstigeingeschätzt. "Der Börsengang wird planmäßig zum zweiten Quartal 2017stattfinden und damit ein halbes Jahr früher als geplant. Nach Jahrendes gesunden Wachstums haben wir den Weg geebnet, um zu den großeninternationalen Warenhäusern aufzuschließen. Das Kapital aus demBörsengang werden wir für Investitionen ins Handelsgeschäfteinbringen, um neue Absatzmärkte zu erschließen", kommentiert O.Utanc, Kommunikationsbeauftragte von MDM Group AG den bevorstehendenBörsengang.MDM Group AG: 10 Jahre Erfahrung im WarenhandelNur in wenigen anderen Regionen der Welt existiert eine derartigeHandelslandschaft wie in Europa. Konsumenten finden eine riesigeAuswahl vor und kaufen gerne ein. Dies spiegelt sich in den Umsätzenwieder: Allein in Deutschland lag der Einzelhandelsumsatz für dasabgelaufene Jahr 2016 bei ca. 482 Mrd. Euro (Statista.de) - dieTendenz ist steigend. Die MDM Group AG mit zehnjähriger Erfahrunghandelt vorrangig mit Textilien, Rest- und Sonderposten sowieKonkurswaren. Die MDM Group AG erwirtschaftet hohe Gewinne, indemWaren deutlich unter dem Marktpreis angekauft und weitaus teurerveräußert werden. Das Umsatzwachstum von rund 400% resultiert alleinaus den letzten beiden Handelsjahren.Die MDM Group AG hat das große Absatz-Potenzial erkannt und plantden Zukauf zweier Top-Textilmarken. Diesen Schritt begründet dasUnternehmen mit dem Bestreben, einen direkten Einfluss aufTextilpreise auszuüben und die Produktpalette zu erweitern. Und derPlan könnte aufgehen, denn bereits jetzt besitzt die MDM Group eingroßflächiges Vertriebsnetzwerk, das eine Beschleunigung desWarenhandels ermöglicht. Die zahlreichen Online-Vertriebspartnerbringen die MDM Group AG in die Position, stets den effizientestenVermarktungskanal für die Produkte auszuwählen. "Nach 10 JahrenErfahrung im Handelsgeschäft ist der Börsengang für uns der nächsteSchritt. Wir erhoffen uns dadurch weiteres Wachstum", fügt O. Utancabschließend hinzu.Pressekontakt:MDM Group AGFrau Ozlem UtancRütliweg 36045 MeggenSchweizozlem@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell