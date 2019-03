Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -9.908 Kilometer und 13 Stunden Reise für ihren größten Auftritt:Lilo (12) lebt mit ihrer Österreichischen Familie in Singapur undverzaubert die Coaches in der dritten Ausgabe der Blind Auditions von"The Voice Kids" am Sonntag, 3. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 mit"Defying Gravity" (Idina Menzel). "In Singapur gibt es kein 'TheVoice Kids'. Zum Glück kann ich in Deutschland mitmachen", freut sichdie junge Sängerin. "Als ich klein war, hatte ich große Angst vorMenschen. Aber wenn ich singe, spüre ich so eine Energie und dasmacht mich glücklich." Ob Lilo die Zuschauer mit ihrer Stimme genausoglücklich macht?Das sind die weiteren Talente in der dritten "Blind Audition" von"The Voice Kids": Anna (14, Bayreuth), Eleni (10, Potsdam), Evanthia(15, Attendorn bei Olpe), Franz (15, Elixhausen/Österreich), Isabelle(14, Berlin), Luana (14, Unterägeri/Schweiz), Magbule (14,Eschbronn), Marko (13, Lichtenstein bei Reutlingen), Peter (12,Hamburg), Philipp (10, Hamburg) und Sila N. (14, Delmenhorst).Mehr Infos zu den Talenten, ihre Songs sowie Fotos gibt es unterwww.the-voice-kids.de und auf der #VoiceKids-Presseseitehttp://presse.sat1.de/TVK2019."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Folge verpasst?#VoiceKids in SAT.1 verpasst? Kein Problem. SAT.1 Gold zeigt jedeFolge "The Voice Kids" immer montags, um 20:15 Uhr. Und aufwww.the-voice-kids.de gibtPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell