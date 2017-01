Vor zweiter Tarifrunde für Länderbeschäftigte Warnstreik in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der am Montag beginnenden zweiten Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst der Länder haben Erzieher und Sozialpädagogen mit einem Warnstreik in Berlin Druck gemacht.



Nach Gewerkschaftsangaben folgten am Donnerstag fast 4000 Beschäftigte dem Aufruf vom Verdi und GEW. Etwa jede zweite öffentliche Kita und viele Ganztageseinrichtungen seien geschlossen geblieben.

Berliner Erzieher, die nach Ländertarif bezahlt werden, bekommen demnach monatlich bis zu 400 Euro weniger als ihre Kollegen in Brandenburg, wo der Kommunaltarif greift. Die nächste Verhandlungsrunde für alle Länder mit Ausnahme Hessens ist am Montag und Dienstag in Potsdam geplant. Hessen gehört der Tarifgemeinschaft der Länder nicht mehr an./tam/ca/DP/stb