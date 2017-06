Die zweite Yangtze River Travel Expo öffnet ihre Tore am 9. Juni in Wuhan in der Provinz Hubei

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die neunte Ausgabe der CentralChina Travel Expo und die zweite Ausgabe der Yangtze River TravelExpo (zusammen "Yangtze River Travel Expo") finden vom 9. bis 11.Juni 2017 im Wuhan International Expo Center in Wuhan, Provinz Hubei,China, statt. Reiseveranstalter und Organisationen aus 20 Ländern undRegionen der ganzen Welt werden daran teilnehmen. Während der Expowerden mehrere führende Reiseagenturen Tausende neueGruppenreiseprogramme und -routen präsentieren.An der Expo werden 1.500 Aussteller auf einer Fläche von 20.000 m2teilnehmen. Da viele der Käufer aus dem Ausland anreisen, sind 1.400Messestände durch Aussteller besetzt, die außerhalb von China sind.Dies entspricht einem neuen Rekord seit der ersten Central ChinaTravel Expo.Die Aussteller an der zweiten Yangtze River Travel Expo beinhaltenTourismusmanagementorganisationen, Reiseagenturen,Fluggesellschaften, Hotels und Hotelgruppen, Busreise- undLuxuskreuzfahrtunternehmen, Souvenirlieferanten sowie Park-,Tourismus- und Resort-Betreiber. Zudem werden zahlreiche Unternehmenan der Expo teilnehmen, die neue Geschäftsmodelle für dieTourismusindustrie präsentieren, einschließlich Golfclubs,Campingplätze, Vergnügungsparks, Automobilclubs,Autovermietungsunternehmen sowie Händler und Leasingunternehmen fürWohnmobile, Zubehör und Ausstattungen für Autovermieter undAbenteuerreiseveranstalter, Campingzubehör, Zelte undSightseeing-Busse.Als Anreiz für Besucher werden Spezialangebote für mehrere derangesagtesten Touristendestinationen präsentiert, einschließlich über10.000 Freikarten für beliebte Touristenattraktionen. An der Expowird ein spezieller Verkaufsbereich für Produkte von führendenReiseagenturen und Veranstaltern von Touristenattraktionen dergesamten Provinz eingerichtet. Einwohner von Wuhan, die vor Ort einenTourismusdienstleistungsvertrag unterzeichnen, erhalten Rabatte undSpezialangebote, die für die anderen Besucher nicht verfügbar sind,einschließlich der Möglichkeit, eine große Summe zu gewinnen sowie aneiner Lotterie teilzunehmen. Die von den Organisatoren angebotenenPreise sind vielfältig und reichen von der kostenlosen Teilnahme aneiner inländischen oder internationalen Gruppenreise bis hin zuFreikarten für große Touristenattraktionen in der ganzen Provinz.Die Expo hat sich zu einer der einflussreichsten professionellenAbwicklungsplattformen für die Tourismusindustrie entwickelt und isteine wichtige Veranstaltung für die Stärkung der Zusammenarbeit unddes Austausches im Tourismusbereich zwischen dem Yangtzebecken undZentralchina.Pressekontakt:Cai Ting+86-27-8712-4731247042437@qq.comOriginal-Content von: Hubei Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell