In der zweiten Ausgabe ihrer wöchentlichen Show "PussyTerror TV"begrüßt Carolin Kebekus am 24. Mai um 22.45 Uhr im Ersten Musiker undSänger Sasha und die frischgekürte Hamburger-Comedypokal-GewinnerinHelene Bockhorst.Das PussyTerror-Video mit den Berliner "Spice Girls" aus der letztenSendung hatte Folgen: CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer meldete sich zu ihrer Rolle in dem "Wannabe"-Remakezu Wort. In der nächsten Show ist nun Carolin Kebekus wieder am Zug."PussyTerror TV" hat außerdem Andrea Nahles zu Hause besucht undzeigt die SPD-Fraktionsvorsitzende im Exklusivbeitrag "Nahles privat"einmal abseits der Öffentlichkeit.Immer noch ganz allein unter Frauen ist Bachelor undAusnahmefußballer Mario Großreuss auf der bisher ergebnislosen Suchenach einer Spielerfrau."Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - donnerstags um 22.45 Uhr imErsten mit sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus und einem Best-of.Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr bei ONE.