Unterföhring (ots) -Frauenschwarm Milo Ventimiglia im Doppelpack auf sixx: Können Jack(Milo Ventimiglia) und Rebecca (Mandy Moore) ihre Ehe retten? Wie istJack eigentlich gestorben? Und welchen Tipp gibt Gaststar SylvesterStallone seinem Schauspielkollegen Kevin (Justin Hartley)? sixx zeigtdie zweite Staffel der preisgekrönten US-Dramedy "This Is Us - Dasist Leben" als Deutschlandpremiere ab 16. Juli 2018. Zum Start läufteine Doppelfolge um 20:15 Uhr, ab 23. Juli gibt es die Staffelmontags um 21:15 Uhr direkt nach den "Gilmore Girls", mit denenVentimiglia als Freund von Hauptfigur Rory berühmt wurde Ö Für ganzUngeduldige: Der Staffelauftakt von "This Is Us" ist bereits abheute, 9. Juli, sieben Tage lang auf sixx.de abrufbar.Copyright: © 2017-2018 NBCUniversal Media, LLC. All rightsreserved./Maarten de BoerDieses Bild darf bis 16.07.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen:089/9507-1172.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-1172.Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell