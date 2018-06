Erfurt (ots) -Beim weltweit größten Wettbewerb für Kinder- undJugend-TV-Programme erhielt die Vorschul-Doku-Reihe "ICH bin ICH"(KiKA) für die Episode "Luis füttert die Tiere" den zweiten Platz inder Kategorie "Bis 6 Jahre Non-Fiktion". Der in der internationalenKinderfernsehszene hoch angesehene PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL wirdseit 1964 alle zwei Jahre beim Bayerischen Rundfunk verliehen.Zum aktuellen PRIX JEUNESSE-Wettbewerb wurden insgesamt 395Programme eingereicht. Ein internationales Komitee hatte 95 Sendungenfür die Finalrunde ausgewählt. Zur Festivalwoche kamen über 500Kinderfernsehexpertinnen und Experten aus 65 Ländern, um gemeinsam zudiskutieren und die besten Programme auszuzeichnen.In "ICH bin ICH" zeigen Vorschulkinder ihre Welt. Fahrradfahren,Klettern oder Tiere füttern - jedes Kind erzählt eine Geschichte ausseinem Leben. Dabei ist jedes Kind anders und hat seine eigenenStärken, Ideen und Träume.Die Doku-Reihe ist eine Gemeinschaftsproduktion von KiKA, ZDF, hrund rbb unter Federführung von KiKA. Durch die erfolgreicheEinbringung in die internationale Austauschbörse "Erfurt Pre-SchoolItem Exchange" werden auch Beiträge aus anderen Ländern in die Reiheintegriert.Noch bis zum 7. Juni ist "ICH bin ICH" von Montag bis Freitag um9:25 Uhr bei KiKA zu sehen. Darüber hinaus ist die Doku-Reihe aufkika.de abrufbar. Produziert wurde die Episode "Luis füttert dieTiere" von Monika Gröller für "Text und Bild Medienproduktion GmbH &Co.". Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Silvia Keil.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell