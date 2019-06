Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 15. Juni wurde die zweiteChengdu International Cosmetic Medicine Industry Conference und das"Capital of Cosmetic Medicine"-Forum, mitgesponsert durch ChengduPeople's Government, Sichuan Health Committee und Chinese Associationof Plastics and Aesthetics, im International Convention Center,Century City, Chengdu, offiziell eröffnet. Die Konferenz dauert bisam 17. Juni. Die Eröffnungszeremonie des Forums wurde von ChengduCommercial Daily Marketing Planning Co., Ltd. organisiert.An die Konferenz wurden zahlreiche Experten, Wissenschaftler,industrielle Investoren, hochrangige Führungskräfte und Fachärzte desBereichs medizinische Kosmetik aus dem In- und Ausland eingeladen, umüber Themen bezüglich wissenschaftlicher Forschung, Technologie,Innovation, Big Data, Standardisierung, Aufbau von Talenten imBereich ästhetische Medizin, beruflicher Entwicklung sowieLieferkette zu diskutieren. An der Konferenz wurden die Gästeebenfalls dazu eingeladen, Beratungen anzubieten oder Vorschlägedarüber zu machen, Wie Chengdu den Bau der weltweit bekannten"Capital of Cosmetic Medicine" beschleunigen könnte.Die Vertreter der Delegationen aus der Branche kosmetische Medizinaus verschiedenen Ländern besuchten Chengdu erstmals in Gruppen. Siemachten Werbung für die kosmetische Industrie mit dem Ziel,industrielle Projektpartnerschaften im chinesischen Marktabzuschließen. An der Konferenz gab es mehrere "Premieren" und"Innovationen" zu sehen. Beispielsweise fand das erste "CosmeticMedicine Talent Communication and Occupational Development"-Forum inChina statt, welches den ersten umfassenden "Process IntelligentCosmetic Medicine Scene Experience"-Bereich sowie erstmals das Forumüber Innovation und standardisierte Entwicklung der medizinischenKosmetik sowie "Life Cosmetology" lancierte. Im Laufe der dreiKonferenztage wurden Verträge für mehrere wichtige Projekte imBereich der kosmetischen Medizin abgeschlossen, die zehn wichtigstentechnologischen Fortschritte der plastischen Chirurgie veröffentlichtsowie neue Produkte, neue Technologien und neue Materialien der in-und ausländischen kosmetischen Medizin ausgestellt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923682/Chengdu_cosmetic_medicine_summit.jpgPressekontakt:Xia Pan+86-28-86626666455922538@qq.comOriginal-Content von: Chengdu Commercial Daily Marketing Planning Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell