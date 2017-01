"Die zwei Gesichter des Januars" im ZDF / Free-TV-Premiere mit Oscar Isaac, Kirsten Dunst und Viggo Mortensen (FOTO)

Mainz (ots) -Ein junger Amerikaner schlägt sich in Athen als Fremdenführerdurchs Leben und macht dabei die Bekanntschaft eines elegantenEhepaars, das ihn fasziniert - eine folgenschwere Begegnung. DerKriminalfilm basiert auf einem Roman der Schriftstellerin PatriciaHighsmith. Das ZDF präsentiert "Die zwei Gesichter des Januars" am16. Januar 2017, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im Montagskino.Rydal (Oscar Isaac) lebt seit einem Jahr in Griechenland. Nachseinem Studium in Yale schlägt sich der Amerikaner in Athen alsFremdenführer durch. Dabei lernt er Chester (Viggo Mortensen) undColette MacFarland (Kirsten Dunst) kennen und ist fasziniert von dereleganten Art und der scheinbaren Leichtigkeit ihres Lebens. Als derjunge Mann nach einem gemeinsamen Abendessen mit dem Ehepaar einArmband, das Colette verloren hat, in ihr Hotel zurückbringen will,beobachtet er, wie Chester versucht, einen scheinbar bewusstlosenMann loszuwerden. Rydal ist ihm behilflich - eine verhängnisvolleEntscheidung.http://ly.zdf.de/Pd0Tk/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zweigesichterPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell