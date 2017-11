Mit zwei CI Slots reif für die Fußballsaison / Panasonic TVs und Blu-ray Recorder erlauben die Nutzung mehrerer Pay TV Abonnements ohne Wechsel der Smartcards (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Um in der aktuellen Fußballsaison alle Spiele sehen zu können,sind mehrere Pay-TV Abonnements nötig. Panasonic TV und Blu-rayRecorder mit zwei CI Slots bieten die technische Voraussetzung, alledeutschen Spiele zu sehen, ohne die Module der Anbieter zwischen denSpielen tauschen zu müssen.Mit Beginn der aktuellen Fußballsaison teilen sich Sky undEurosport die Übertragungsrechte. Um alle Spiele der Fußballsaisonempfangen zu können, sind damit Abonnements bei beiden Anbieternnötig. Der Empfang von Sky ist sowohl über Satellit als auch überKabelempfang möglich, Eurosport steht auf verschiedenen Wegen perInternet oder ebenfalls als Satellitenprogramm zur Verfügung."Bei rund 46% der deutschen Fernsehhaushalte kommt das TV Bild perSatellit ins Haus", erklärt Dirk Schulze, Head of Product MarketingTV / Home AV bei Panasonic. Anders als bei dem Empfang über dasInternet, bei dem die Entschlüsselung über eine App oder die Eingabevon Zugangsdaten erfolgt, muss bei dem Empfang über eineSatellitenschüssel eine Smartcard des jeweiligen Anbieters in ein CIModul gesteckt werden. In der Regel verfügen Fernseher und Receiverhöchstens über einen Steckplatz für das CI Modul. Bei Panasonichingegen haben die TV Modelle ab der Modellreihe EXW734 aufwärts unddie aktuellen Blu-ray Recorder standardmäßig zwei Steckplätze. "Damitentfällt die Notwendigkeit, die Smartcards der Pay TV Anbieterzwischen den Fußballspielen auszutauschen, da die Geräte automatischbeide Karten nach Bedarf nutzen", so Dirk Schulze weiter. MitPanasonic sind Fußballfans also bestens auf eine abwechslungsreicheSaison vorbereitet. Und für Zuschauer, die Fußball streamen wollen,bietet Panasonic auch eine optimale Lösung: Alle 2017er TV Modelle abder Modellreihe ESW504 sind für die Wiedergabe eines Livestreamsgerüstet.Aktuelle Videos zu unseren Fernsehern finden Sie auf YouTubeunter:www.youtube.com/watch?v=MFMvhztZVMI&list=PLC7ED484E078FCF4C&index=1Pressekontakt:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell