zur Entscheidung von Fritz Kuhn, kein zweites Mal für das Stuttgarter Oberbürgermeister-Amt zu kandidieren.

Stuttgart (ots) - "Winfried Kretschmann, Kuhns langjähriger grüner Weggefährte,wird 72 sein, wenn er im Frühjahr 2021 ein drittes Mal als Ministerpräsidentkandidiert. Man könnte also auch vermuten, Kuhn scheue davor zurück, sich derWiederwahl zu stellen - auch angesichts von Kritik an seiner teils verhaltenenPolitik. Möglich, dass solche Überlegungen mit hineingespielt haben, Kuhnselbst verneint das strikt. "Der eine entscheidet so, der andere so", sagt er:"C'est la vie!" Das sollte man so stehen lassen."