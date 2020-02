zum Fall Georg Gänswein

Köln (ots) - Spektakulär gescheitertRaimund Neuß zum Fall Gänswein Wo ist Georg Gänswein? Erst fehlt er aufoffiziellen Bildern, dann macht der Vatikan die nebulöse Mitteilung, man habeseine Aufgaben anders verteilt. Transparenz sieht anders aus und eineVertrauensbekundung auch. Dass Papst Franziskus Gänswein offensichtlich derzeitnicht mehr in seinem engsten Umfeld zu sehen wünscht, hat aber seinen gutenGrund. Ein regierender Papst und ein Papst emeritus Seite an Seite im Vatikan -dieses beispiellose Verhältnis muss mit höchstem Taktgefühl moderiert werden.Täglich gilt es zu verhindern, dass der alte Papst gegen den neuen ausgespieltwird. Genau deswegen hatte Franziskus Benedikts Privatsekretär Gänswein auch andie Spitze seiner eigenen Präfektur geholt. Gänswein hätte verhindern müssen,was Kardinal Robert Sarah und sein Verlag unternommen haben: Den Namen vonBenedikt XVI. für ein Buch zu benutzen, das nur als Angriff auf Franziskusverstanden werden konnte. Gänswein erklärt dazu, im HauseBenedikts habe man Druckfahnen und Umschlag nie zu Gesicht bekommen. Aber genaudies zu veranlassen wäre seine Aufgabe gewesen. Er hätte nicht zulassen dürfen,dass ein an sich harmloser Benedikt-Aufsatz in ein solches Umfeld gelangt. AlsDiener zweier Päpste hatte Gänswein den heikelsten Job übernommen, den derHeilige Stuhl zu vergeben hat. Wahrscheinlich konnte er daran nur spektakulärscheitern. Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70111/4512380OTS: Kölnische RundschauOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell