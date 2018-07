Die zukünftigen Gemeinschafts- und Wirtschaftsführer von London bewerben sich um Mittel aus dem Mayor's Fund for London und dem Projekt City Pitch von BE OPEN

London (ots/PRNewswire) -Schüler von sechs weiterführenden Londoner Schulen werden ihreIdeen im Geiste der Gemeinschaft im Rathaus beim Finale desdiesjährigen "City Pitch"-Programms präsentieren.City Pitch, organisiert vom Mayor's Fund for London und BE OPEN,der internationalen Ideenschmiede, die von der russischenUnternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde,ermutigt und hilft jungen Londonern dabei, neue Fähigkeiten zuerlernen und dabei Positives für ihre Gemeinschaften zu bewirken.Schüler von jeder Schule haben Gemeinschaftsinitiativenentwickelt, und die sechs ausgewählten Finalisten werden ihre Ideeneinem Expertengremium im Stil von Die Höhle der Löwen vortragen, demder Chief Executive des Mayor's Fund for London, Matthew Patten, OlgaLuzhkova von BE OPEN, Trudy Killcullen, Chief Executive der JackPetchey Foundation, Jamie McCloskey, Gründer der Snack-Marke LoveCorn, sowie Bilal Khan von der Wohltätigkeitsorganisation undJugendförderungsbewegung WE angehören.Freitag, 13. Juli - jede Schulgruppe wird ihre Ideen präsentieren,um sich 1.500 GBP für den Start und die Durchführung ihres Projektszu sichern. Die sechs Schulen und Projekte sind:- Brighten Up - die Schüler von der Chestnut Grove Academy planen,sich mit einem lokalen Jugendzentrum zusammenzuschließen, um einenTag der geistigen Gesundheit zu organisieren.- Flower the Youth - die Mädchen von der Harris Academy Bermondseymöchten einen schönen, auf viele Arten nutzbaren Garten für jungeMenschen anlegen.- People for Pride - Schüler der Rushcroft Foundation möchtenBewusstsein für LGBTQ-Anliegen schaffen, Inklusivität fördern unddas Mobbing an ihrer Schule reduzieren, indem sie eine Pride Weekorganisieren.- Run Forest Run - die Jungen von der Capital Foundation Schoolschlagen vor, ein innerstädtisches Sportturnier einzurichten, dasauch bei der Bekämpfung von Umweltverschmutzung und Übergewichthelfen soll.- Tea Party - Capital City Academy. Diese West-Londoner Schülerplanen, die Lücke zwischen den Generationen zu schließen, indem sieTea-Partys veranstalten.- The Great Plastic Project - die Jungen von der Westminster CitySchool möchten helfen, die Plastikkrise zu lösen, indem sie eineKampagne organisieren, um die Verwendung von Plastik in ihrerGemeinschaft zu verringern.Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina kommentiert: "DieseIdeen belegen nicht nur, dass die nächste Generation vonFührungskräften nicht nur ein solides Verständnis von den Anliegenihrer Gemeinschaften haben, sondern auch davon, wie diese Anliegenangegangen werden sollten. Mit der Ermutigung durch die Welt, die sieumgibt, und der Freiheit, ihre Ideen zu entwickeln, beweisen jungeLeute, dass die Zukunft in ihren Händen gut aufgehoben ist."Pressekontakt:BE OPEN Communications & Press officeLilia Valieva007-495-937-2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN Communications, übermittelt durch news aktuell