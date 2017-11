zooplus: Wieder auf Kurs 200,00 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

einer der größten Gewinner im SDAX ist heute die Aktie der zooplus AG. Diese war vor einigen Wochen im Zuge einer Gewinnwarnung heftig eingebrochen, diese Gewinnwarnung ist inzwischen aber wohl verdaut.

Über 200,00 Euro war die Aktie zu teuer

Beleuchten wir an dieser Stelle aber nochmal kurz die ganze Geschichte. Ähnlich wie Adidas, Aixtron, Evotec oder Siltronic war zooplus lange eine Momentumaktie und stieg von einem Hoch zum nächsten. Ganz unberechtigt war der Höhenflug dabei nicht, denn die vom Unternehmen gemeldeten Zahlen waren stets sehr gut. Trotzdem war irgendwann die Bewertung der Aktie einfach unrealistisch hoch. Deshalb warnte ich zu Kursen um 200,00 Euro auch vor einem Einstieg.

Dann gab es die besagte Gewinnwarnung und die Aktie stürzte – ebenso übertrieben – von über 200,00 Euro auf unter 130,00 Euro ab, also um fast -40%. Dabei basierte die Gewinnwarnung gar nicht mal auf schlechter laufenden Geschäften, sondern einzig und allein auf der Entscheidung des Managements, notwendige Investitionen vorzuziehen, um so Opportunitäten, die der Markt bietet, nutzen zu können. Im Prinzip also gar keine schlimme Gewinnwarnung, allerdings leider eine wirklich grottenschlecht kommunizierte.

Vorgezogene Investitionen befeuern das Wachstum nun!

Inzwischen haben das auch die Anleger begriffen und die Aktie daher zuletzt wieder verstärkt gekauft. So konnte sie sich inzwischen schon auf knapp unter 150,00 Euro erholen und diese Erholung sollte sich auch weiter fortsetzen. Zumal ja zukünftig die kürzlich vorgezogenen Investitionen das Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens befeuern sollten. Alles in allem eröffnete dieser kurzfristig heftige Rückschlag also eine sehr gute Gelegenheit für interessierte Anleger.

Ich habe zu Kursen unter 130,00 Euro mehrfach dazu geraten, dass man sich die Aktie unbedingt näher ansehen sollte. Denn so wie sie seinerzeit über 200,00 Euro zu teuer war, war sie zu Kursen unter 130,00 Euro eben auch zu günstig. Aufgrund der jetzt verbesserten Wachstumsperspektiven halte ich nun auch eine Kursrally auf 200,00 Euro für möglich. Auf dem Weg dorthin gibt es aber noch Hürden um 150,00 Euro sowie um 180,00 Euro zu überwinden. Trotzdem war, ist und bleibt die Aktie jetzt aus meiner Sicht ein Kaufkandidat!

Ein Beitrag von Sascha Huber.