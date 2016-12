zooplus: Wachstum auf hohem Niveau !

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

zooplus führte im 3. Quartal das Wachstum auf hohem Niveau fort und konnte die bestehende Marktführerschaft im europäischen OnlineHeimtierhandel weiter ausbauen. Die Umsätze erhöhten sich um 28% auf 227 Mio €. Währungsbereinigt lag das Wachstum sowohl im 3. Quartal als auch in den ersten 9 Monaten bei 30% gegenüber dem Vorjahr. Dabei konnten die Umsätze im Bereich Futter überproportional um 31% gesteigert werden. Dieser Bereich ist für das nachhaltige Wachstum besonders wichtig, weil der Anteil am Gesamtumsatz bei 82% liegt.

zooplus rechnet mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung

Bis auf Großbritannien erzielte zooplus in allen Märkten zweistellige Wachstumsraten. In Großbritannien ging der Umsatz seit der Brexit-Entscheidung aufgrund der starken Abwertung des britischen Pfunds spürbar zurück. Trotz der ungünstigen aktuellen Rahmenbedingungen hält das Unternehmen an dem Ziel fest, die starke Marktposition in Großbritannien zu verteidigen und weiter auszubauen. Der Heimtierbedarfsmarkt ist ein wichtiges Segment innerhalb der europäischen Handelslandschaft.

Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 25 Mrd €. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. Angesichts der bisherigen Entwicklung bestä- tigte der Vorstand die Prognose für 2016 von mindestens 900 Mio € Umsatz. Wir erwarten eine durchschnittliche Kursentwicklung und behalten die Timing-Einstufung von 3 Sternen bei.

