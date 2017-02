zooplus: Norges Bank unter 3 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

Die Norges Bank hat ihre Beteiligung am gezeichneten Kapital der zooplus AG mit Wirkung zum 16. Februar 2017 auf 2,66 Prozent verkleinert. Laut der letzten Stimmrechtsmeldung war die norwegische Zentralbank an 4,39 Prozent am Kapital beteiligt gewesen. Die norwegische Zentralbank liegt damit bei dem Betreiber einer Internet-Handelsplattform für Haustierbedarf hinter einer Vielzahl von Aktionären. Laut zooplus ist die RAG-Stiftung, die einen Teil der Stimmrechte über die Maxburg Beteiligungen GmbH & Co. KG hält, nach Ausgabe von Bezugsaktien zum Jahresende 2016 mit 13,53 Prozent beteiligt. Die Ruane, Cunniff & Goldfarb Inc. folgt derzeit mit 9,02 Prozent. The Capital Group Companies Inc. hält nach Zukäufen im Geschäftsjahr 2016 über die SMALLCAP World Fund, Inc. 7,47 Prozent und weitere 4,89 Prozent über den American Funds Insurance Series – Global Small Capitalization Fund.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die zooplus AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

global online retail

9,41

CONCEPT Aurelia Global

3,96

SELECTUM STOCK PICKING FUND – EUROPEAN SMALLER CAP FUND

3,76



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse