zooplus: Gleich mehrere Insiderverkäufe!

Liebe Leser,

beim Onlinehändler für Heimtierbedarf kam es im Mai gleich zu mehreren Verkäufen seitens der Vorstandsmitglieder Andrea Skersies und Dr. Cornelius Patt.

Marketingvorstand Skersies verkaufte am 22. und 23. Mai Anteilsscheine im Gesamtwert von rund 1 Mio. Euro. Der Vorstandsvorsitzende und zooplus-Gründer Patt erlöste mit dem Verkauf seiner Aktien im Zeitraum zwischen 18. und 22. Mai rund 1,6 Mio. Euro. Zudem brachte er laut BaFin am 19. Mai Anteilsscheine im Gesamtwert von 18,32 Mio. Euro in die KF030332 GmbH ein. Die Verkäufe im Überblick:



Datum Verkäufer Kurspreis Aggregiertes Volumen 23.5.2017 Andrea Skersies 181,31 € 453.280,00 € 22.5.2017 Cornelius Patt 180,37 € 541.113,80 € 22.5.2017 Andrea Skersies 180,31 € 540.925,75 € 19.5.2017 Cornelius Patt 183,30 € 183.300,00 € 18.5.2017 Cornelius Patt 182,74 € 913.684,05 €

Ein Beitrag von Mark de Groot.