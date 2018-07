zooplus Aktie: Wachstumskurs des Schlussquartals 2017 fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

zooplus steigerte im 1. Quartal 2018 den Umsatz um 26% auf rund 323 Mio €. Somit wurde in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld der Wachstumskurs des Schlussquartals 2017 fortgesetzt. Ursache für diese Entwicklung war neben der Vergrößerung der Kundenbasis in allen geografischen Märkten, verbunden mit zweistelligen Wachstumsraten in allen Regionen, ein Wachstum sowohl im Bestandskunden- als auch im Neukundengeschäft. Die Anzahl der Neukunden

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.