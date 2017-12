zooplus Aktie: Der Vorstand bestätigte die im September angepasste Ergebnisprognose für 2017!

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

zooplus hat in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 21,2% auf 794,5 Mio € gesteigert. Ursächlich dafür war das Wachstum in allen geografischen Märkten. Hervorzuheben ist insbesondere die hohe Kundenloyalität (Wiederkaufrate bestehender Kunden). Aufbauend auf dieser hohen Kundenloyalität im Stammkundengeschäft wurde auch das Neukundengeschäft deutlich gesteigert. Der Vorstand geht davon aus, dass sich dieser Trend in den nächsten Quartalen fortsetzt und sich positiv auf den Umsatz auswirken wird.

Das Wachstum wurde vollständig aus dem Cashflow finanziert

Zudem zeigt die Entwicklung des Umsatzes, dass zooplus von einer kontinuierlichen Migration der Nachfrage weg vom stationären Handel hin zum Online-Handel überproportional profitiert. Mit zweistelligen Wachstumsraten in allen Märkten wurde die führende Marktposition weiter gefestigt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte 4,2 Mio € und lag damit unter dem Niveau des Vorjahres. Zusätzliche Aufwendungen für den Ausbau und die Optimierung der Logistik sowie zur Beschleunigung der Neukundengewinnung belasteten das Ergebnis.

Unterm Strich fiel der Gewinn von 6,8 auf 2 Mio €. Das Wachstum wurde vollständig aus dem Cashflow finanziert. Er erreichte 1,5 Mio € nach 9,6 Mio € im Vorjahr und wurde durch das EBT und die deutliche Erhöhung der Vorräte beeinflusst. Aufgrund der bisherigen Entwicklung bestätigte der Vorstand die im September angepasste Ergebnisprognose für 2017. Erwartet wird ein EBT in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages sowie ein Umsatz von 1,12 Mrd €.

