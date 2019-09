Weil 'ziemlich zuversichtlich' zu Klima-Verhandlungen

BERLIN (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich optimistisch über den Ausgang der Klimaverhandlungen der großen Koalition geäußert.



"Was ich gehört habe zuletzt, dass lässt mich eigentlich ziemlich zuversichtlich sein", sagte der SPD-Politiker am Freitagmorgen vor Beginn der Sitzung des Bundesrats in Berlin. Er gehe eigentlich davon aus, dass es heute noch ein Ergebnis geben werde. "Mir ist es lieber, es gibt gute Ergebnisse und die dauern etwas länger, als schlechte Ergebnisse, die es ruckzuck gibt." Weil sagte, eine Einigung werde historisch sein. "Ich glaube, das ist mit Abstand dann das ambitionierteste Klimaschutzprogramm, das wir in der Geschichte der Bundesrepublik bis jetzt hatten."

Auch CDU-Vize Thomas Strobl äußerte sich zuversichtlich. Auf die Frage, ob es heute ein Ergebnis gebe, sagte er vor dem Bundesrat: "Ich glaube ja." In einer Marathon-Sitzung suchen die Spitzen der schwarz-roten Koalition auch am Freitagmorgen weiter nach einer Einigung über eine tiefgreifende Klima-Strategie./arb/DP/nas