zerstörmichnicht - BRIGITTE und Greenpeace starten Aktion gegen die Vernichtung von Retouren

Hamburg (ots) - Onlineshopping ist beliebter denn je! Und häufigbefindet sich im virtuellen Einkaufswagen eine ganze Reihe vonProdukten, die der Kunde zu Hause ganz unverbindlich anschauen,anprobieren und zurückschicken kann - kostenlose Retouren machen esmöglich und attraktiv. Was viele Kunden allerdings nicht wissen: InEuropa werden jedes Jahr Millionen von Rücksendungen vernichtet, denndie Zerstörung der zurückgesendeten Produkte ist meist günstiger, alssie wieder in den Verkauf zu bringen.BRIGITTE und Greenpeace setzen mit der gemeinsamen Aktion#zerstörmichnicht dagegen ein Zeichen und sensibilisieren dafür,bewusster zu bestellen. In dem neuen Magazin BRIGITTE BE GREEN (absofort im Handel) werden die Leser*innen auf diese Problematikaufmerksam gemacht und zum Mitmachen aufgefordert: DasNachhaltigkeitsmagazin enthält einen Sticker mit der Aufschrift"Stop! Diese Rücksendung nicht schreddern". Die Leser*innen können ander Aktion teilnehmen, indem sie den Sticker auf ihre nächste Retourekleben und ein Bild davon mit dem Hashtag #zerstörmichnicht vertaggtmit @brigitte_be_green und @greenpeace.de auf ihren SocialMedia-Kanälen posten.