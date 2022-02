Die zentralen Weisheiten des jüngste Investorenbriefes von Warren Buffett

Jedes Jahr bietet Warren Buffetts Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) Lesestoff, den jeder Wirtschaftsstudent als Pflichtlektüre lesen sollte. Ich finde seine Gedanken immer erhellend und kann aus jedem Brief etwas mitnehmen.

Im Folgenden möchte ich für dich die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen, die ich der jüngsten Ausgabe des Briefes entnehmen konnte.

Es ist keine Arbeit, wenn es Spaß macht

Warren Buffett tut das, was er liebt. Deshalb denken er und sein Partner Charlie Munger trotz ihres fortgeschrittenen Alters nicht an den Ruhestand. Viele Menschen jammern oft über das steigende Rentenalter. Würden sie das tun, was ihnen wirklich Spaß macht, wäre das wahrscheinlich nicht so. Deshalb, so Warren Buffett, sollten die Menschen nie aufgeben zu suchen, denn wenn sie diese Art von Arbeit finden, werden sie seiner Meinung nach nicht mehr „arbeiten“.

Jeder Chef, Kollege oder Mitarbeiter darf hier durchaus einen Blick auf sich selbst werfen und das Arbeitsumfeld für seine Mitmenschen verbessern. Dazu sollte man sich einfach nicht wie ein Idiot verhalten.