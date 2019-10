Die zeitgenössische chinesische Schmuckdesignerin Anna Hu stellt mit ihrer Dunhuang Pipa Halskette einen neuen Weltrekord auf

Die Dunhuang Pipa Halskette von Anna Hu erzielte anlässlich derAuktion "Magnificent Jewels and Jadeite" bei Sotheby's einenVerkaufspreis von 5.780.056 US-Dollar (45.348.000 HKD) und erreichtedamit weltweit einen neuen Auktionsrekord.New York (ots/PRNewswire) - Anna Hu bricht am 7. Oktober bei derAuktion "Magnificent Jewels and Jadeite" von Sotheby's in Hongkongden weltweiten Auktionsrekord als zeitgenössische chinesischeSchmuckkünstlerin. Die "Dunhuang Pipa Necklace" wird für 5,78Millionen US-Dollar (45,34 Millionen HKD) verkauft, ein Weltrekord imBereich der zeitgenössischen chinesischen Schmuckkreationen. Trotzdes derzeit instabilen globalen Finanzklimas und der turbulentenpolitischen und wirtschaftlichen Lage in Hongkong haben dieVerkaufsergebnisse, die Anna Hu mit ihrer Silk Road Music Collectionbei Sotheby's in Hong Kong anlässlich der Herbstveranstaltung"Magnificent Jewels and Jadeite" erzielen konnte, erneut bewiesen,dass ihr atemberaubendes Schmuckdesign noch immer Kunstkenner vonWeltrang anzieht. Die "Dunhuang Pipa Necklace" im Auftrag vonSotheby's wurde von Anna Hu mit einem 100,02-Karat schweren, intensivgelben Diamanten entworfen. Die kulturellen Bezüge aus Ost und Westund das geniale, wandelbare Design dieser Kreation haben diese Kettezu einem Highlight gemacht und den endgültigen Verkaufspreis aufeinen neuen Höchststand gebracht.Die "Dunhuang Pipa Necklace" verfügt über einen atemberaubendenschillernden 100,02 Karat-Diamanten in einem intensiven Gelb, der vonDiamanten im Baguetteschliff und rautenförmigen, sechseckigen undrunden Brillanten sowie gelben Diamanten umgeben ist. DasSchmuckstück besteht aus 18K Weiß- und Gelbgold und hat einGesamtgewicht von 160,89 Karat.Berührt von der Kultur der Seidenstraße entnahm Hu ihreInspiration den Dunhuang-Wandmalereien, und insbesondere derDarstellung einer weiblichen Figur, die eine Pipa (eine viersaitigechinesische Laute) spielt; die Silhouette dieser Kette, die sichanmutig um den Hals schmiegt, soll an die chinesische Pipa erinnern,verbunden mit Notenlinien aus der westlichen Musik. Die Kette lässtsich in eine Brosche und einen Ohrring verwandeln und wurde für diemoderne Frau geschaffen, die komplexe Designs mit einem vielseitigenTwist zu schätzen weiß.Zusammen erzielten alle fünf Kreationen aus Anna Hus "Silk RoadMusic Collection", darunter die Jadeit-Cello-Brosche, dieBlue-Magpie-Brosche, die Ellington-Ohrringe, der Appassionata-Ringmit Rubinen und die Dunhuang- Pipa-Kette, ein beeindruckendesVerkaufsergebnis von 6,7 Millionen USD (52,53 Millionen HKD) imRahmen der Sotheby's-Auktion "Magnificent Jewels and Jadeite" imOktober dieses Jahres. Im Klima einer rückläufigen Weltwirtschaft hatANNA HU im Jahr 2019 Sammler aus aller Welt erneut mit ihrerunendlichen Beharrlichkeit und Kreativität verblüfft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009326/Dunhuang_Pipa_Necklace_Anna_Hu_world_auction_record.jpgPressekontakt:Gina Wu +1 (917) 602-9509gina.wu@anna-hu.comOriginal-Content von: Anna Hu Haute Joaillerie, übermittelt durch news aktuell