Die zehn gefährlichsten Krisenauslöser in der PR (FOTO)

Hamburg (ots) -Unternehmenskrisen entstehen am ehesten, wenn Fehler vertuschtwerden. Häufig führt auch falsches Verhalten des Topmanagements zueiner Krise. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle PR-Trendmonitor,an dem 510 deutsche Fach- und Führungskräfte der PR teilgenommenhaben. Die dpa-Tochter hat gemeinsam mit Faktenkontor gefragt, wasdie gefährlichsten Auslöser für Kommunikationskrisen sind.Demnach glauben knapp zwei Drittel der PR-Profis, dass dasVerheimlichen von Fehlern nach hinten los geht (63 Prozent). Jederdritte Befragte führt wiederum Krisen auf das Versagen oder daspersönliche Fehlverhalten der Chefs zurück (30 bzw. 29 Prozent).Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und Social-Media-Shitstorms sindfür jeden Vierten die gefährlichsten Auslöser einer Krise (26 bzw. 24Prozent).Vor negativen Auswirkungen durch fehlerhafte Produkte oderFalschmeldungen fürchtet sich hingegen jeder fünfteKommunikationsprofi (jeweils 22 Prozent). Auch schlechter Service undschlechte Arbeitsbedingungen bereiten den Befragten Sorge: JederZehnte sieht darin gefährliche Auslöser für Kommunikationskrisen (12bzw. 11 Prozent).Die zehn gefährlichsten Krisenauslöser in der PR:1. Vertuschen von Fehlern (63%)2. Versagen des Topmanagements (30%)3. Persönliches Fehlverhalten des Topmanagements (29%)4. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen (26%)5. Social-Media-Shitstorm (24%)6. Fehlerhafte Produkte (22%)7. Falschmeldungen (22%)8. Compliance-Probleme (19%)9. Schlechter Service (12%)10. Schlechte Arbeitsbedingungen (11%)