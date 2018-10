Die zehn besten Länder für Mädchen, um Politikerin zu werden / Analyse zeigt: Deutschland bei Gleichberechtigung nur Mittelmaß

Hamburg (ots) - Eine Analyse der Kinderrechtsorganisation PlanInternational zeigt: Deutschland schneidet bei politischerGleichberechtigung nur mittelmäßig ab. Auf der ganzen Welt werdenMädchen und junge Frauen aus Entscheidungsprozessen ausgeschlossen -auch wenn es um ihr eigenes Leben geht. Plan International hatanlässlich des Welt-Mädchentags am 11. Oktober eine Analyse zurSituation der politischen Teilhabe von Mädchen herausgegeben. Diesezeigt: Sogar Deutschland, das seit über zwölf Jahren von einer Frauregiert wird, landet im internationalen Vergleich nur auf Platz 13und gehört damit nicht zu den Top Ten. Die besten Chancen auf einepolitische Karriere haben Mädchen in nordischen Ländern wie Island,Norwegen oder Finnland. Am schlechtesten schneiden westafrikanischeLänder wie Mali, Tschad oder Guinea ab.Für die Analyse wurden 135 Länder auf Chancen zur politischenTeilhabe von Mädchen untersucht. Als Indikatoren dienten dabei unteranderem die Anzahl weiblicher Abgeordneter im Parlament oder Frauenin Ministerposten, aber auch soziale Indikatoren wie dieAlphabetisierungsrate oder die Verbreitung von häuslicher Gewalt undFrühverheiratung. Mädchen, die Gewalt erleben oder sehr frühverheiratet werden, sind oft gezwungen, die Schule abzubrechen. Siemüssen erleben, dass ihre Meinung nicht zählt und sie nicht selbstüber ihr Leben bestimmen können."Mädchen und Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung, abersie werden ständig unterschätzt, ausgebremst und übergangen. Wenn wirGleichberechtigung erreichen wollen, müssen wir uns dafür starkmachen, dass Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt an allenEntscheidungsprozessen beteiligt werden und aktiv mitbestimmenkönnen", fordert Maike Röttger, Geschäftsführerin von PlanInternational Deutschland.Besonders schlecht sind die Bedingungen für Mädchen in Westafrika,zum Beispiel in Mali: Eine sehr niedrige Alphabetisierungsrate (vonallen Mädchen und Frauen dort kann jede fünfte nicht lesen undschreiben) und eine hohe Rate an Frühverheiratungen führen dazu, dassMädchen so gut wie kein Gehör finden. 39 Prozent der Mädchen zwischen15 und 19 Jahren sind dort bereits verheiratet. Auch in der Politikfinden Frauen so gut wie nicht statt. Zwar wurde das Land 2011 einJahr lang von einer Frau regiert, dennoch werden nur 9 Prozent derSitze im Parlament von Frauen besetzt.Maike Röttger: "Mit überwiegend männlich besetzten Regierungenwerden wir es nicht schaffen, die Probleme zu lösen, mit denenMädchen und Frauen auf der ganzen Welt zu kämpfen haben. Wir müsseneine paritätische Besetzung der Parlamente erreichen. Die Stärkungpolitischer Teilhabe muss ein Kernziel der Bundesregierung werden -sowohl in der Entwicklungszusammenarbeit als auch in Deutschland."Dass es auch in Deutschland noch keine echte Chancengleichheitgibt, hat laut Analyse verschiedene Gründe: ungleiche Macht- undEntscheidungsstrukturen, die Unvereinbarkeit von Familie und Berufsowie ungleiche Bezahlung wirken sich zum Beispiel negativ aufgleichberechtigte Teilhabe aus. Politikerinnen werden in deutschenMedien zudem häufig marginalisiert und trivialisiert - etwa indem derFokus in der Berichterstattung auf Äußerlichkeiten oder ihrPrivatleben statt auf ihre Arbeit gelegt wird.In Deutschland ist das Kabinett von Angela Merkel (inklusive derKanzlerin selbst) mit 7 Frauen und 9 Männern zwar das bisherweiblichste in der Geschichte der Bundesrepublik, doch der Eindrucktäuscht: Frauen sind in der Politik noch immer unterrepräsentiert.Der Anteil weiblicher Abgeordneter liegt aktuell bei 31 Prozent undist im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode um sechs Prozentgesunken. Besonders niedrig ist der Frauenanteil bei Fraktionen wieder AfD (11 Prozent), der CDU/CSU (20 Prozent) und der FDP (24Prozent). Die SPD kommt hingegen auf 42 Prozent, die Linken auf 54und die Grünen sogar auf 58 Prozent. Bei den Grünen muss bereits seit1986 mindestens die Hälfte aller Listenplätze mit Frauen besetztsein, bei der Linken gilt seit 2011 eine 50-Prozent-Quote. Die SPDhat seit 1988 eine 40-Prozent-Quote, die CDU führte 1996 einunverbindliches Frauenquorum mit einer Empfehlung von 30 Prozent ein.AfD und FDP haben keine Regelung zur Frauenquote.Ergebnisse des RankingsDie zehn besten Länder für Mädchen, um Politikerin zu werden:1. Island, 2. Norwegen, 3. Finnland, 4. Kanada, 5. Slowenien, 6.Irland, 7. Neuseeland, 8. Spanien, 9. Dänemark, 10. Schweden, ... ,13. DeutschlandDie zehn schlechtesten Länder für Mädchen, um Politikerin zu werden:1. Tschad, 2. Jemen, 3. Mali, 4. Guinea, 5. Mauretanien, 6. Gambia,7. Äthiopien, 8. Laos, 9. Bhutan, 10. Myanmar