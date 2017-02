zeb treibt Internationalisierung voran / Neues Büro in London eröffnet / Bundesbankvize Dr. Andreas Dombret hält Keynote

London/Münster (ots) - Die Strategie- und Managementberatung zebhat am heutigen Freitag einen neuen Bürostandort in London offizielleröffnet. Die Eröffnungsrede vor nahezu 100 geladenen Gästen in derPewterers' Hall hielt Dr. Andreas Dombret, Mitglied im Vorstand derDeutschen Bundesbank. Dombret, der bei der Bundesbank u. a. für dieBereiche Banken und Finanzaufsicht, Risiko-Controlling undAuslandsvertretungen verantwortlich zeichnet, skizzierte in seinerKeynote die Auswirkungen, die aus Sicht der Deutschen Bundesbankdurch die Brexit-Entscheidung auf die internationalen Finanzmärkte zuerwarten sind. Das gängige Geschäftsmodell, London als Gateway nachEuropa zu nutzen, werde der Vergangenheit angehören. Unvermeidbar seiauch, dass Finanzgeschäfte in Richtung EU abwandern werden. Dombretmachte allerdings deutlich, dass eine harte Konfrontation bei denanstehenden Austrittsverhandlungen weder im Interesse Großbritanniensnoch im Interesse der EU läge. Gleiches gelte - so Dombret - auch fürden von einigen Analysten bereits beschworenen Wettlauf um dasinternationale Kapital. "Singapur sollte sicher kein Vorbild für diezukünftige Ausrichtung des Finanzplatzes London sein",schlussfolgerte Dombret. Zuvor hatten Dr. Dirk Holländer,verantwortlicher Partner und Director bei zeb für die internationaleExpansion, sowie Bertrand Lavayssière, Managing Director von zeb inLondon, die anwesenden Gäste begrüßt.Dr. Dirk Holländer erläuterte die Entscheidung für den neuenBürostandort in London: "Mit dem Brexit steht der europäischeFinanzsektor vor einer umfassenden Neuordnung. Um diese Veränderunggemeinsam mit unseren Kunden in Gesamteuropa begleiten und gestaltenzu können, haben wir uns entschieden, künftig nicht nur wie bisherprojekthaft in London tätig zu sein, sondern unsere Präsenz vor Ortdurch ein zentrales Büro zu untermauern. Damit setzen wir einenweiteren Meilenstein in der konsequenten Verfolgung unsererInternationalisierungsstrategie."Bertrand Lavayssière ergänzte: "Das Feedback aus unzähligenGesprächen, die wir in den letzten Quartalen mit Entscheidern aus derLondoner Finanzindustrie geführt haben, zeigt uns deutlich, welchhohe Nachfrage hier vor Ort nach Expertenwissen und Marktverständnisauch im Hinblick auf Kontinentaleuropa besteht. Gleichermaßen richtensich unsere kontinentaleuropäischen Kunden neu in Bezug auf ihreUK-Strategie aus. Wir sind der Meinung, all diese Institute bei denanstehenden Veränderungen professionell, zielgerichtet und fokussiertunterstützen zu können."Die Veranstaltung klang aus mit einer lebhaften Diskussion überdie Zukunft des Finanzplatzes London sowie die zu erwartenden Risikenund Chancen des Brexits für die europäische Finanz- undStaatenstruktur.Über zeb:Seit Gründung im Jahr 1992 zählt die Unternehmensgruppe zeb, mitHauptsitz in Münster, zu den führenden Strategie- undManagementberatungen für den Finanzdienstleistungssektor in Europa.International sind nahezu 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten tätigund bieten maßgeschneiderte und flexible Beratungskompetenz über diegesamte Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistern - von derStrategie über die Restrukturierung, den Vertrieb bis hin zurUnternehmenssteuerung, dem Human Capital und der IT. Kunden sindnationale Banken, Privatbanken, Sparkassen, Volks- undRaiffeisenbanken sowie Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb imBranchenranking als "bester Berater" klassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone: +49.251.97128.347E-Mail: Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell