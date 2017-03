zeb stärkt Beratungssegment Health Care / Dr. Oliver Wagner ist neuer Chief Medical Officer

Münster (ots) - Die internationale Strategie- undManagementberatung zeb baut ihr Beratungssegment Health Care weiteraus und besetzt die neu geschaffene Funktion des Chief MedicalOfficers mit Dr. med. Oliver Wagner (54). Der studierte Medizinerverfügt über umfassende Erfahrungen aus einer 27-jährigen Tätigkeitim nationalen und internationalen Gesundheitswesen und wird gemeinsammit dem zuständigen Partner Dr. Christian Heitmann den Bereich HealthCare leiten. In seiner Funktion verantwortet Wagner zukünftiginsbesondere die Entwicklung von medizinisch-strategischen Konzeptensowie die Beratung medizinischer Projekte. Das Beratungssegmentzeb.health care ist in den letzten Jahren stark gewachsen.Hintergrund ist die hohe Nachfrage der Krankenhäuser nachprofessionellen Beratungsdienstleistungen mit finanzwirtschaftlichemFokus.Dr. Christian Heitmann, Partner für den Health-Care-Bereich beizeb, erläutert: "Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Wagner einenausgewiesenen Spezialisten für die Gesundheitswirtschaft gewonnen zuhaben. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten stärken zum einen unserschlagkräftiges Team, zum anderen ist Herr Dr. Wagner in seiner neugeschaffenen Funktion als Chief Medical Officer ein wichtigerKompetenzträger für die Beratung medizinisch-strategischerEntscheidungsprozesse."Dr. Wagner absolvierte sein Medizinstudium auf drei Kontinenten,nach seiner Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie inKrankenhäusern aller Versorgungsstufen folgten Führungspositionen inder Unternehmensberatung und als Chief Medical Officer in derManagement-Holding eines großen privaten Klinikträgers. Danach war erin der gesamtverantwortlichen Unternehmensführung als Gesellschafter,Vorstand und Geschäftsführer von Betriebs- und Holdinggesellschaftenspezialisierter Dienstleistungszentren und Privatklinikketten tätig.In den letzten Jahren hat er Mandanten in der Gesundheitswirtschaftvor allem in der strategischen Unternehmensführung und -entwicklungberaten und interdisziplinäre Veränderungsprozesse fachlich begleitetund moderiert. International ist er assoziierter Partner derUnternehmensberatungsdivision von Schumacher Clinical Partners mitSitz in Atlanta, USA.Über zeb.health care:zeb ist die Nr. 1 der Strategie- und Managementberatungen fürFinancial Services in Europa. zeb berät neben seiner KernsparteFinancial Services auch Krankenhäuser, Krankenhausträger sowieweitere Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft undentwickelt in enger Abstimmung mit den Kunden zukunftsweisendeLösungen, die sich nach den individuellen Anforderungen der Häuserrichten. zeb schafft Transparenz, deckt Optimierungspotenziale aufund berät in Sachen Strategie und Management, Finanzen, Controllingund Digitalisierung genauso wie bei der Anbahnung, Durchführung undUmsetzung von Fusionen. Die langjährig aufgebaute Expertise imPersonal- und Change-Management sichert dabei eine nachhaltigeUmsetzung. Weitere Informationen unter www.zeb-healthcare.de.Ansprechpartner:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone: +49.251.97128.347E-Mail: Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell