zeb präsentierte digitale Trends der Versicherungswirtschaft auf der DKM (FOTO)

Dortmund/Münster (ots) -"Kongress InsurTech" erneut Forum für neue und etablierte Playerder Finanz- und VersicherungsbrancheDie Zukunft der Versicherer sowie die digitalen Herausforderungenfür die Versicherungsbranche standen auch in diesem Jahr imMittelpunkt der deutschen Leitmesse für die Finanz- undVersicherungswirtschaft (DKM) in Dortmund, die am Donnerstag zu Endeging. Über zwei Tage präsentierten zahlreiche Unternehmen undExperten den knapp 17.000 Fachbesuchern Insides einer Branche, diesich angesichts zahlreicher Herausforderungen auf der Suche nachneuen Ideen und innovativen Geschäftsmodellen befindet.Ideen für die ZukunftEinen wesentlichen Bestandteil des diesjährigen Branchentreffsbildete erneut der von zeb präsentierte "Kongress InsurTech". DieStrategie- und Managementberatung, spezialisiert auf die europäischeFinancial-Services-Industrie, hatte den Kongress mit Unterstützungder Sponsoren R+V, Salesforce und BearingPoint zum dritten Mal unterdem Dach der DKM ausgerichtet. Fachbesucher erhielten dabei dieGelegenheit, digitale Trends, Strategien sowie neue Ansätze vonVersicherern und InsurTechs unmittelbar mitzuerleben. Sopräsentierten u. a. mehrere InsurTech-Gründer und Fachreferentenetablierter Versicherungsunternehmen ihre Leistungen und Ideen fürdie Zukunft der eigenen Branche."Die diesjährige DKM zeigt deutlich, dass Versicherungen diedigitalen Herausforderungen annehmen. Insgesamt steht die Brancheaber in weiten Teilen noch am Anfang der digitalen Transformation",erläutert Stefan Geipel, Partner bei zeb. "Kooperationen zwischenInsurTechs und Versicherungen können helfen, auf der Roadmap derDigitalisierung voranzukommen. Doch nicht alle Geschäftsmodelle vonInsurTechs oder Kooperationsinitiativen sind letztlich beim Endkundenoder Vermittler erfolgreich. Traditionelle Versicherer sind mehr dennje gefordert, innovative Geschäftsansätze über funktionierendeProzesse auch in ihren eigenen Unternehmen zu implementieren undweiter an der digitalen Transformation zu arbeiten."Kunde als Treiber des WandelsBesondere Höhepunkte des "Kongresses InsurTech" von zeb waren indiesem Jahr die Diskussionsrunden mit prominenter Besetzung aus derVersicherungsbranche. So zeigte sich Dietmar Schöne (LeiterMaklervertrieb der R+V) davon überzeugt, dass die Digitalisierung dieGeschäftsmodelle der Branche umfassend verändert. Treiber sei derKunde, der die Serviceerlebnisse und Leistungen anderer Branchen aufdie Versicherungswirtschaft überträgt. Er zeigte sich zudem überzeugtdavon, dass die Versicherungswirtschaft die Digitalisierungerfolgreich umsetzen wird und zu einem neuen Dienstleistungsspektrumfür die Kunden findet.Stellhebel für Erfolg sind altbekanntEinen vertieften Einblick in die Geschäftsmodelle neuer Akteureerhielt das Fachpublikum durch die InsurTechs Getsafe und Neodigital.Etablierte Player präsentierten mit Adam Riese (W&W) und Friday(Basler) ihre digitalen Gegenentwürfe. Die Experten teilten in denDiskussionen die Einschätzung, dass Versicherungen insgesamt näher andie Lebenswelt ihrer Kunden heranrücken müssen, um nachhaltig Erfolgzu haben. Aus ihrer Sicht ist Kundenorientierung kein Selbstläufer.Die wesentlichen Stellhebel wie Einfachheit,Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz und schnelle Abwicklung imSchadensfall seien zwar altbekannt, doch von klassischen Playernmeist nur unzureichend adressiert.Neues Denken und Kooperationen gefragtDie Diskussion ergab zudem, dass etablierte Unternehmen zu seltenauf Innovationen ausgerichtet sind und in der Regel keineFehlerkultur ermöglichen - ein erheblicher Nachteil imInnovationswettlauf mit neuen Playern. Insgesamt müsse es denAkteuren der Versicherungsbranche im intensiven Wettbewerb gelingen,die Kosten für Kundenakquisitionen deutlich zu senken, wolle man imRetailbereich nachhaltig erfolgreich sein. Eine Lösung bietet nachAnsicht der Experten der Aufbau von Ökosystemen. Über neues Denkenmüsse man zu neuen Kooperationen gelangen. So könne es tatsächlichgelingen, gemeinsame Standards für die Branche zu entwickeln. AlsBeispiel diente die HUK-Coburg Versicherung mit ihrem innovativenÖkosystem im Bereich Mobilität.Ein Pitch-Contest und zwei SiegerAbgerundet wurde der "Kongresses InsurTech" durch einenPitch-Contest von zwölf namhaften InsurTechs. Im Rahmen desWettbewerbs wurde BANKSapi mit dem Jurypreis ausgezeichnet, währenddie GHV Darmstadt den Publikumspreis erhielt.Konrad Schmidt, Geschäftsführer der bbg und Ausrichter der DKM,sagte: "Der InsurTech-Kongress ist ein wichtiger Baustein der DKM undwar auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Hochkarätige Panels undtopaktuelle, spannende Vorträge stellen für Fachbesucher einenMehrwert dar. Der große Zulauf an neuen Ausstellern im InsurTech-Parkzeigt die ansteigende Verschmelzung der neuen Player mit denetablierten Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche. 