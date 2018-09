zeb.digital pulse check 3.0: Banken müssen Kunden digital überzeugen (FOTO)

Münster/Frankfurt (ots) -Digitalisierung ist seit Jahren ein Top-Thema für Europas Banken.Dennoch gibt es auf dem Weg vom strategischen Ziel zur erfolgreichenUmsetzung noch erheblichen Handlungsbedarf. Innovative Angebote fürKunden, agile Vorgehensmodelle oder digitale Unternehmenskulturenbleiben weiter Ausnahmen. Dies zeigt der aktuelle zeb.digital pulsecheck 2018.Europäische Kreditinstitute kommen bei der digitalenTransformation ihrer Geschäftsmodelle voran, wenn auch in kleinenSchritten und mit Fokus auf die bestehenden Geschäftsmodelle.Disruptive Ideenansätze oder Innovationen dagegen werden bisher kaumumgesetzt. Dies ist ein zentrales Ergebnis des aktuellen digitalPulse Check von zeb. Die Strategie- und Managementberatung,spezialisiert auf die europäische Financial-Services-Industrie, hatteim Sommer zum dritten Mal in Folge den Stand der Digitalisierung derBankbranche untersucht. Um die Kundenperspektive derBankenentwicklung gegenüberzustellen, wurden für die aktuelle Studiezudem über 1.000 Endkunden in Deutschland befragt."Der aktuelle Pulse Check zeigt, dass Strategie und Umsetzung derBanken bei der digitalen Transformation noch weit auseinanderliegen",so Dr. André Ehlerding, Initiator der Studie und Senior Partner beizeb. "Kunden finden bisher kaum innovative Angebote, die über dasBasisproduktportfolio hinausgehen, und werden zu selten direkt in dieEntwicklung neuer Produkte einbezogen. Moderne, agileZusammenarbeitsmodelle sind kaum etabliert. Banken müssen ihreinternen Prozesse schneller optimieren und ihre Daten konsequent fürsich nutzen. Dann haben sie eine gute Chance, gegen neue digitaleWettbewerber am Markt zu bestehen."Bessere Umsetzung durch messbare StrategieIm Einzelnen ergab der zeb.digital pulse check, dass 79 % derBanken mittlerweile über eine digitale Strategie verfügen, diesejedoch nur bei einem Drittel der Institute mit konkreten Maßnahmenunterlegt ist. Lediglich ein Viertel misst zudem die erfolgreicheUmsetzung der Maßnahmen. Der Fokus der Strategie liegt dabei auf derDigitalisierung des bestehenden Geschäftsmodells, nur ein Fünftelplant disruptive Veränderungen. Insgesamt zeigt die Studie, dass jeneInstitute, die ihre Strategie operationalisieren und messbar machen,bei der Umsetzung deutlich weiter vorangekommen sind als andereHäuser.Innovative Angebote nur bei wenigen BankenIm Vergleich zum letzten Pulse Check 2017 haben die Banken bei derOnlineabschlussfähigkeit ihrer Produkte kaum Fortschritte gemacht.Nur jede zweite Bank bietet ihren Kunden ein umfassendes Angebot anProdukten und Services online an. Hingegen ist 72 % der befragtenKunden ein umfängliches Onlineangebot bei der Beurteilung ihrerBankbeziehung wichtig. Komplexe Produkte sind deutlich selteneronlineabschlussfähig als z. B. einfache Girokonten und Sparprodukte.Dabei würden 25 % der Kunden sogar komplexere Produkte gerne onlineabschließen. Innovativere Leistungen, wie digitale Vertragsmanager,individualisierte Kredite oder Robo Advisory, werden nach Ergebnissender Studie nur von den Instituten mit dem höchstenDigital-Performance-Index angeboten. Diese von zeb entwickelteKennzahl misst den digitalen Reifegrad der Finanzinstitute.Kundensicht zu wenig einbezogen50 % der Kunden haben in den vergangenen zwölf Monaten keinengroßen Fortschritt bei der Digitalisierung der Leistungen ihrerHausbank erkannt. Dies mag auch daran liegen, dass zwei Drittel derBanken ihre Kunden nicht aktiv in die Produktentwicklung einbezieht.Obwohl Kunden ein friktionsfreier Kanalwechsel wichtig ist, umProdukte übergreifend abrufen zu können, ermöglichen dieses erst 6 %der Unternehmen über das gesamte Produkt- und Serviceportfolio.Ebenso ist die systematische Onlinevermarktung nach Ansicht derStudienautoren ein wichtiges Entwicklungsfeld. Lediglich ein Viertelder Institute ist hier im Rahmen einer eigenenOnlinemarketingstrategie unterwegs.Nachholbedarf bei Prozessen und DatenmanagementDigital affine Kunden wollen ihre Produkte in Echtzeitabschließen. Ein wichtiges Kriterium ist deshalb die Dauer für dieAbwicklung eines Onlineprozesses. Aktuell sind lediglich 15 % derInstitute tatsächlich in der Lage, ein Giro- oder Sparkonto innerhalbvon 15 Minuten zu eröffnen. Erst 50 % der Banken haben "mobile first"zum Prinzip für die Gestaltung des eigenen Onlineangebots bestimmtund ihre Prozesse konsequent darauf ausgerichtet. Stark ausbaufähigist nach Ansicht der Studienautoren die systematische und aktiveNutzung der verfügbaren Daten. Nur 40 % der befragten Finanzinstitutemanagen ihre Daten aktiv und schaffen damit die Grundlage für einbesseres Verständnis des Verhaltens und der Bedürfnisse ihrer Kundensowie einer daran ausgerichteten Optimierung von Leistungsangebot,Marketing und Interaktionsprozessen.Führungskräfte als Digital LeaderEinen Schwerpunkt des diesjährigen Pulse Check bildete erneut dasThemenfeld Management & Organisation. Die letzten Erhebungen hattengezeigt, dass es bei Banken kaum digital fokussierte Führungskräfteund Anreizsysteme gibt, um die Digitalisierung in den einzelnenHäusern zielgerichtet voranzutreiben. Dies hat sich im aktuellenPulse Check nicht geändert. Nach wie vor ist die Entwicklungdigitaler Kompetenz zu unbestimmt und nicht konkret festgelegt. Bei46 % der Banken spielen Digitalisierung in den Anreiz- undVergütungssystemen keine Rolle. Agile Arbeitsmodelle, wie inStart-ups weit verbreitet, werden bei nahezu zwei Drittel derteilnehmenden Banken nicht angewandt, und lediglich in 10 % derInstitute handelt die Mehrheit der Führungskräfte tatsächlich alsDigital Leader.Dr. André Ehlerding bemerkt abschließend: "Banken sehen sich einemwachsenden Finanzdienstleistungsangebot von Non-Banking-Plattformenausgesetzt. Die Häuser richten sich darauf ein. Sie wissen, siemüssen ihre Kunden digital überzeugen. Ein Drittel der Institute hatvor, ein eigenes Ökosystem aufzubauen oder ist bereit, sich anentsprechenden Plattformen zu beteiligen. 