Münster (ots) - Cloudbasierte Servicemodelle im Banking werden inden nächsten Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen und dieDigitalisierung im Bankensektor beschleunigen. Zu diesem Ergebniskommt die Strategie- und Managementberatung zeb in Ihrem aktuellenWhitepaper "Towards banking-as-a-service", das jetzt veröffentlichtwurde. Die Unternehmensberatung, spezialisiert auf die europäischeFinanzindustrie, hat in dem Paper detailliert untersucht, welchePerspektiven sich für den Bankensektor aus Geschäftsmodellenweltweiter Digital-Leader ergeben. Sie erwartet u.a., dass Bankendurch die Integration cloudbasierter Bankenmodelle erheblicheWertschöpfungspotenziale heben, Komplexität und Kosten reduzieren unddamit im zunehmenden Konsolidierungswettlauf der eigenen Brancheflexibler und agiler agieren können.Dr. Primoz Perc, zeb-Partner sowie Spezialist fürIT-Transformation, führt aus: "Viele Banken in Europa kämpfen seitJahren mit der Komplexität von Legacy-Architekturen und den damitverbundenen Nachteilen. Cloudbasierte Servicemodelle bieten einerealistische Möglichkeit, die eigene Wertschöpfung zu fokussierensowie Komplexität und Kosten zu reduzieren. Augenblicklich befindenwir uns noch am Anfang dieser Entwicklung. Perspektivisch jedoch wirdkonsequente Nutzung der Vorteile des cloudbasierten Bankingwesentlich dazu beitragen, ob Institute als Gewinner oder Verliereraus dem Konsolidierungswettlauf im Bankensektor hervorgehen." WeitereInformationen sowie das aktuelle zeb-Whitepaper "Towardsbanking-as-a-service / Cloud-based service models and thetransformation of banking" sind hier abrufbar:https://www.zeb.eu/sites/default/files/avaloq_white_paper.pdfzeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- undManagementberatungen für Financial Services in Europa. An 17Standorten sind international 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterfür die Unternehmensgruppe tätig. In Deutschland unterhält zeb Bürosin Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz).Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew,Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm,Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden gehören europäische Groß-und Privatbanken, Regionalbanken sowie Versicherungen. Bereitsmehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" derFinanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347Fax +49.251.97128.520E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell