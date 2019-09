zeb.Privatkundenstudie 2019: Margendruck vs. kundenorientierte Neuausrichtung - Impulse für eine Weiterentwicklung des Privatkundengeschäfts im Banking

Münster/Frankfurt (ots) -Deutliche Strukturveränderungen bei stagnierenden Gesamterträgen,Transformation im Vertrieb wesentliche anstehende Aufgabezeb, Berater der europäischen Finanzindustrie für Strategie- undManagementfragen, hat im Sommer 2019 zum 19. Mal den wirtschaftlichenZustand und die Entwicklungen im deutschen Privatkundenbankgeschäftanalysiert und daraus Implikationen für die Branche abgeleitet. Danachstagnieren die Erträge im Retailbanking mit deutschen Privatkundenaktuell bei rund 50 Mrd. Euro. Dies entspricht einem leichten Rückgangvon 0,1 Prozent im Vorjahresvergleich und liegt rund 9 Prozent unter demNiveau des Jahres 2010 bzw. nahezu ein Viertel unter dem Niveau derJahrtausendwende.Die Erträge aus dem Einlagengeschäft haben sich aufgrund des durch dieNiedrigzinsphase induzierten Margendrucks gegenüber 2010 mittlerweilemehr als halbiert. Mittelfristig ist bei fortgesetztem Niedrigzins zudemder Verlust der aktuell noch ca. 7 Mrd. Euro verbleibenden Erträge indieser Kategorie zu erwarten. Gegenläufig und damit positiv entwickeltensich die Erträge im Kreditgeschäft. Hier erwirtschaften die Banken mitPrivatkunden heute rund 20 Mrd. Euro und damit etwa 16 Prozent mehr alszu Beginn des Jahrzehnts. Die Entwicklung dieses Geschäftszweigs ist nachvorne gesehen konjunktursensitiv, wobei der Wachstumsverlauf bisherungebrochen ist.Bedrohung im Daily Banking durch digitale AngeboteIm Kreditgeschäft enthalten ist das private Konsumkreditgeschäft (inkl.Dispo), das gegenüber 2010 um 14 Prozent gestiegen ist und heute mehr als25 Prozent der Privatkundengeschäftserträge ausmacht. Dennoch adressierenviele klassische Retailbanken dieses Geschäftsfeld nicht in dem Maße wieandere Geschäftszweige. Sie halten - noch - den strategisch wichtigenKundenzugang im Daily Banking, der durch digitale Kundenlösungen und PSD2von neuen Wettbewerberkategorien zunehmend ins Visier genommen wird. Daderzeit mehr als die Hälfte des Privatkreditgeschäfts über klassischeVertriebskanäle jenseits von POS oder Onlinemarktplätzen abgesetzt wird,ist der Zugang zum Kunden aus dem täglichen Banking eine gute Plattformzum Ausbau des Konsumkreditgeschäfts, sowohl beim originären Neugeschäftals auch in der Umschuldung.Außerdem profitieren etablierte Wettbewerber von der positivenEntwicklung bei den Girokontenerträgen. Hier verdienen Banken zurzeit ca.7 Mrd. Euro und damit rund 2 Mrd. Euro mehr als im Jahr 2010. Diesevermeintlich komfortable Situation im Daily Banking darf nicht über dieBedrohung hinwegtäuschen, die insbesondere von der Schnelligkeit derEntwicklung digitaler Angebote ausgeht. "Der Zugang zum Kunden ist vonstrategischer Bedeutung gerade für etablierte Player - ihn zu verlieren,wäre im Retailbanking existenzbedrohend. Der Wettbewerb um denKundenzugang kommt in den nächsten Jahren in die entscheidende Phase",stellt Ulrich Hoyer, zeb-Partner und Leiter derRetailbanking-Praxisgruppe, fest.Baufinanzierung als TreiberZentraler Bestandteil in der Vermögensplanung privater Haushalte ist dieeigene Immobilie und damit die Baufinanzierung, deren Erträge in denvergangenen fünf Jahren um über 25 Prozent angewachsen sind. In einemMarkt, der generell durch steigende Immobilienpreise gekennzeichnet ist,gelang es den Banken, ihre Neugeschäftsmargen wieder auszuweiten unddamit gegenläufige Entwicklungen, wie z. B. steigende Anteile anEigenkapital, zu kompensieren. Absehbare Veränderungen in derKanalnutzung, steigende Kundenanforderungen und deutlicheEffizienzsteigerungen führen künftig aber auch in diesem Geschäftszweigzu erhöhtem Konkurrenzdruck und lassen nicht unerhebliche Verschiebungenbei der Potenzialerschließung der ca. 7 Mrd. Euro erwarten.Ertragspotenzial mit Privatkunden in Deutschland sinkt ohneGegenmaßnahmenDie dargestellte Stagnation der Ertragsbasis resultierte 2018 in einemBranchenergebnispool von noch ca. 2 Mrd. Euro. Bis 2023 erwarten diezeb-Experten auf Basis aktueller makroökonomischer Zukunftsszenarien unddes Geschäftsmixes im Privatkundengeschäft ein Absinken desErtragspotenzials mit Privatkunden in Deutschland auf dann 46,8 Mrd. Euro- ein Rückgang, der besonders durch den Verlust der Einlagenerträgegetrieben ist. Bei einer tendenziell leichten Normalisierung derRisikokosten und ohne weitere Verbesserungen der Kostenbasis resultierenin dem daraus folgenden Fünfjahresszenario substanzielle Verluste: Ohnewirksame Gegenmaßnahmen dürfte das Ergebnis im deutschenPrivatkundengeschäft in den nächsten fünf Jahren auf dann ca. -5 Mrd.Euro sinken.Kundenorientierte Neuausrichtung gefordertIn diesem Marktumfeld müssen Banken neben den notwendigenKostenprogrammen ihre geschäftlichen Anstrengungen in wachsendeGeschäftsfelder intensivieren und sich auf einen weiter verschärftenWettbewerb einstellen. "Wachstum in einzelnen Geschäftsfeldern undinsbesondere Erfolg im Verdrängungswettbewerb erfordern einesystematische, kundenorientierte Neuausrichtung im Bankvertrieb", so Dr.Marc Buermeyer, zeb-Partner und Leiter der Retailbanking-Praxisgruppe.Banken sollten im Vertrieb einen systematischen Prozess etablieren, derden Zusammenhang von Kundenerfahrung, Kundendaten, Kundenverständnis undpersonalisierten Angeboten fortlaufend optimiert.Erfolgreiche technologiebasierte Anbieter machen es vor: Eine guteKundenerfahrung bindet Kunden an eine Plattform und führt zu einem stetigwachsenden Bestand an kundenbezogenen Daten, aus dem sich Erkenntnisse zuBedürfnissen und Präferenzen der Kunden ableiten lassen. Auf dieser Basispassend und individuell gestaltete Angebote verbessern wiederum dieKundenerfahrung. Dieser Ansatz geht deutlich über einen eng gedachten,auf Kampagnen oder Vertriebsimpulse fokussierten Einsatz von DataAnalytics hinaus. Einen derartigen sich selbst verstärkendenWirkungskreis systematisch in den etablierten Bankstrukturen zuverankern, ist eine der größten aktuellenTransformationsherausforderungen für Banken im digitalen Zeitalter.Kundenorientierung lohnt sichEine Analyse über den Zeitraum von 2013 bis 2018 verdeutlicht, dass sichKundenorientierung tatsächlich lohnen kann. Die 50 größten europäischenBanken unterscheiden sich teilweise deutlich darin, wie sieKundenorientierung im Management und in der Kommunikation gewichten.Gliedert man die Banken beispielsweise nach der Prominenz des Themas inder Geschäftsberichtskommunikation der letzten Jahre und vergleicht diehier führenden Banken mit ihren Mitbewerbern, zeigt sich ein positiverZusammenhang zwischen finanziellen Kennzahlen und Kundenorientierung.Banken mit hoher Kundenorientierung notieren im Mittel mit einemKurs-/Buchwert-Multiple von 1,2 gegenüber 0,8 bzw. 0,6 bei Banken mitmäßiger oder geringer Kundenorientierung. Diese Bewertungsunterschiedespiegeln deutlich höhere Rentabilitäten (RoE von 9,4 % vs. 5,1 % bzw.-0,9 %) und auch höhere Effizienzen (CIR von 57 % vs. 68 % bzw. 65 %)wider.