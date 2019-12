zeb.European Insurance Study 2019 - Neue Perspektiven durch den gezielten Einsatz von Data Science (FOTO)

Münster (ots) - Europas Versicherer stehen vor großen Herausforderungen, dennihnen fehlt es an Wachstumskraft. Zwar haben sie in den letzten Jahren trotzNiedrigzinsen solide Gewinne erwirtschaftet. Auch konnten nahezu alleVersicherer die Hürden von Solvency II bewältigen und sind beim Eigenkapitalsolide aufgestellt. Probleme bestehen jedoch darin, in gesättigten Märkten mitetablierten oder innovativen Produkten zuzulegen. So kommen die 25 größtenAkteure am europäischen Versicherungsmarkt mit einem durchschnittlichen Wachstumihrer Bruttobeiträge von 1,2 Prozent kaum voran, neue boomende Märkte sind nichtin Sicht. Vor diesem Hintergrund bietet vor allem der gezielte Einsatz vonData-Science Perspektiven, die Europas Versicherer nutzen können, um in Zukunftwieder stärker zu wachsen.Dies sind zentrale Ergebnisse der European Insurance Study von zeb. Die aufFinancial Services spezialisierte Strategie- und Managementberatung hatdetailliert untersucht, wie es aktuell um die Versicherer in Europa bestelltist, und analysiert, welche Erfolgsrezepte die Wachstumsführer antreiben undwelche Empfehlungen daraus für die Zukunft abzuleiten sind. Die Studie fußt aufeiner umfassenden Untersuchung von Wachstum und Solvabilität der 25 größteneuropäischen Versicherungsgruppen und bezieht eine tief greifende Datenanalyseder europäischen Versicherungsmärkte mit ein.Dr. Jan Hendrik Sohl, Partner bei zeb, erläutert: "Die European Insurance Studybelegt: Der Versicherungswirtschaft in Europa fehlt es insgesamt anWachstumskraft. Insbesondere große Versicherer stagnieren, vorhandenes Wachstumwird vor allem durch kleinere und mittlere Unternehmen getragen. Die zentraleHerausforderung besteht jetzt darin, zukünftig in eigentlich gesättigten Märktenwieder zu mehr Wachstum zu finden."Wachstumschampions mit innovativen Produkten und KundennutzenDie Studie zeigt: Es gibt durchaus Versicherer, die in ihren Heimatmärktenüberdurchschnittlich stark zulegen, sowohl im Bereich der Lebensversicherungenals auch im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen. Für diese Unternehmenweisen die Studienautoren detailliert nach, wie über innovative Produkte mithohem Kundennutzen oder Produkte für spezielle Zielgruppen Wachstum möglich ist.Zudem zeigt sich, wie Versicherer durch die Erschließung neuer und dieOptimierung bestehender Vertriebskanäle über Marktniveau wachsen können.Gezielte Auswertung und Nutzung von Daten entscheidet über WachstumViele der identifizierten europäischen Wachstums-Champions nutzen aktuellbereits Data Science, um ihr Geschäftsmodell zu optimieren. Insgesamt jedochmachen die meisten Versicherer nach Ansicht der Studienautoren zu wenig ausihren Möglichkeiten und bestätigen damit die Digitalisierungsstudie von zeb zureuropäischen Versicherungswirtschaft von August (Digital Pulse Check 2019).Innovative Geschäftsansätze entstehen kaum, was unter anderem daran liegt, dassviele Versicherer bisher noch ohne die gezielte Auswertung und Nutzung ihrerDaten erfolgreich sein können.Dr. Mark Hahmeier, Senior Manager bei zeb, bemerkt abschließend: "Heute könnenVersicherer, die keine digitalen Pioniere sind, noch erfolgreich sein. Das wirdsich absehbar ändern. Die Nutzung von Data Science wird einer der zentralenFaktoren für den Erfolg oder den Misserfolg am europäischen Versicherungsmarktsein."zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- undManagementberatungen für Financial Services in Europa. In Deutschland unterhältzeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz).Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London,Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien undZürich. Zu den Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken,Regionalbanken und Versicherungen auch Finanzintermediäre aller Art. Bereitsmehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbrancheklassifiziert und ausgezeichnet.Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier:https://www.zeb.de/european-insurance-studyPressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119614/4466191OTS: zebOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell