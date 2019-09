"zdf@bauhaus": Open-Air-Konzerte von Wanda und Nico Santos in 3sat (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Santos":

Mainz (ots) -Samstag, 21. September 2019, ab 21.45 UhrErstausstrahlungenZwei Open-Air-Konzerte aus Weimar: Am Samstag, 21. September 2019,ab 21.45 Uhr, präsentiert 3sat in seiner Sendung "zdf@bauhaus" dieAuftritte der österreichischen Band Wanda und des deutschen SängersNico Santos in Erstausstrahlung. Jo Schück moderiert die beiden imJuni auf der Bühne vor der Bauhaus-Universität in Weimaraufgezeichneten Konzerte.Die Rockband Wanda spielt vor Hunderttausenden Zuschauern inausverkauften Locations, kann auf achtstellige Wiedergaben imInternet und Tausende Stunden Airplay in Radio und TV verweisen.Gerade hat die Band ihr lang ersehntes neues Album "CIAO!"veröffentlicht und auch Teile des brandneuen Longplayers in Weimargespielt. Am Samstag, 21.September 2019, um 21.45 Uhr, zeigt 3sat das"zdf@bauhaus"-Konzert von Wanda, die in der Goethe-Stadt Vollgasgaben.Um 22.45 Uhr folgt das "zdf@bauhaus"-Konzert mit dem Jungstar NicoSantos. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Songwriter undschoss mit seinem Hit "Rooftop" sprichwörtlich durch die Decke. Fürsein folgendes Debüt-Album "Streets Of Gold" hat er sehr persönlicheSongtexte verfasst. In den vergangenen Jahren hat Santos mit und fürviele deutsche Pop-Stars Hits geschrieben - darunter Mark Forster,Helene Fischer, Bushido, Sido, Robin Schulz und Lena Meyer-Landrut."zdf@bauhaus" goes Weimar: Im 100. Jubiläumsjahr des Bauhauseswechselt die 3sat- Musiksendereihe den Standort und geht zu denUrsprüngen der Kunstschule zurück an den Ort, an dem das Bauhaus 1919entstand. "zdf@bauhaus" wird seit 2011 in 3sat gezeigt. Die Konzertevon bekannten und vielversprechenden Newcomern werden durchModeration und Interviews ergänzt. In den vergangenen Jahren sindunter anderen Clueso, Cro, BAP, Silbermond und Passenger aufgetreten.Im August wurde die 3sat-Musiksendung "zdf@bauhaus" für den "Preisfür Popkultur" in der Kategorie "Gelebte Popkultur" nominiert. DerPreis wird am 2. Oktober 2019 im Berliner Tempodrom zum vierten Malvergeben.Der Samstagabend steht bei 3sat am 21. September 2019 ganz imZeichen der Musik: Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat den Dokumentarfilm"Brüder Kühn - Zwei Musiker spielen sich frei" von Stephan Lamby überdie deutschen Jazz-Größen Rolf und Joachim Kühn.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfbauhausPressemitteilung "Brüder Kühn": https://kurz.zdf.de/HRS/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell