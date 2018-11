Die zahnärztliche Versorgung in Deutschland darf nicht in die Hände versorgungsfremder Investoren gelangen / Die Industrialisierung der Versorgung stoppen

Frankfurt a.M. (ots) - Anlässlich des diesjährigen DeutschenZahnärztetages in Frankfurt am Main hat sich dieVertragszahnärzteschaft zu zentralen Themen und Sachfragen desGesundheitswesens klar positioniert.Die Mitglieder der 5. Vertreterversammlung (VV) derKassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) als oberstesBeschlussorgan der 54.000 Vertragszahnärzte in Deutschland sehen dieflächendeckende, wohnortnahe und qualitätsgesicherte Versorgungebenso wie die freie Zahnarztwahl und die freiberuflicheBerufsausübung der Zahnärzteschaft durch versorgungsfremdeKapitalinvestoren akut gefährdet.Zahnmedizinische Versorgungszentren (Z-MVZ) in der Hand vonversorgungsfremden Investoren:Die Delegierten fordern den Gesetzgeber auf, dem mit demungebremsten Eintritt von versorgungsfremden Investoren in denDentalmarkt eingeleiteten Systemumbau des Gesundheitswesenskonsequent und wirkungsvoll zu begegnen.Dazu müsse unter anderem die Gründungsberechtigung vonKrankenhäusern für reine Zahnarzt-MVZ auf räumlich-regionale sowiemedizinisch-fachliche Bezüge beschränkt werden.Dem Wunsch der jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte entsprechend,die zunehmend oft in größeren Praxisformen und auch längere Zeit ineinem Anstellungsverhältnis tätig sein wollen, wollen die Delegiertenmit einer Öffnung der Anstellungsgrenzen in den Praxen begegnen.Damit sollen auch bestehende Wettbewerbsvorteile gegenüber reinenZahnarzt-MVZ und Zahnarztketten angeglichen werden, die anders alsdie bewährten Praxisformen heute schon beliebig viele angestellteZahnärzte beschäftigen dürfen.Auch soll den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) über dasTerminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) die Option eingeräumtwerden, Sicherstellungszuschläge zu zahlen, Strukturfondseinzurichten und Eigeneinrichtungen zu betreiben, um drohenderUnterversorgung vor allem in ländlichen und strukturschwachenGebieten der Bundesrepublik wirkungsvoll zu begegnen.Hintergrund: Die Vertreterversammlung der KZBVDie Vertreterversammlung ist das wichtigste Selbstverwaltungsorgander KZBV und zugleich oberstes Entscheidungsgremium derVertragszahnärzteschaft in Deutschland. Seit dem 1. Januar 2005besteht die VV aus 60 Mitgliedern. Gesetzlich vorgeschriebeneMitglieder sind die oder der Vorsitzende jeder KZV und einer ihreroder seiner Stellvertreter. Eine schematische Abbildung zu denAufgaben und der Zusammensetzung der Vertreterversammlung kann aufder Website der KZBV abgerufen werden. Sämtliche Beschlüsse der 5.Vertreterversammlung stehen in Kürze ebenfalls auf der Website derKZBV unter www.kzbv.de zur VerfügungPressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell